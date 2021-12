A Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), em parceria com a iniciativa privada, disponibilizou, em dezembro, dois novos empreendimentos para os inscritos na fila da casa própria. O Residencial Best Life, no Atuba, e o Residencial Chácara Primavera, no Campo do Santana, representam mais 624 unidades habitacionais disponíveis para cadastrados na Cohab.

“São mais duas boas opções que passamos a ofertar para nossos inscritos, uma na região sul e outra na região norte, para que mais famílias deixem de pagar aluguel e comecem a pagar por um patrimônio que poderá ficar de herança para os filhos”, destaca o presidente da Cohab, José Lupion Neto.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba tem novo radar “inteligente” em funcionamento! Saiba onde fica

>> Projeto propõe fim do prazo de validade dos créditos do cartão-transporte em Curitiba

Uma nova convocação será feita para reuniões na sede da Cohab na semana entre 13 e 17 de dezembro. Inscritos com renda mensal superior a R$ 1,6 mil receberão a convocação por e-mail. Na reunião serão apresentados os empreendimentos disponíveis e as condições de financiamento.

Além dos dois novos conjuntos, a Cohab também está ofertando outros 354 imóveis em outros seis empreendimentos: Residencial Chancellor, no Tatuquara; Residencial Vivah Ecoville, na CIC; Residencial Chácara das Parreiras I e II, no Umbará; Residencial Colinas do Norte, no Santa Cândida; e Residencial Viver Bem, em Santa Felicidade. Ao todo, os inscritos da fila contam com 978 imóveis em sete diferentes bairros.

Desde que o prefeito Rafael Greca assumiu em 2017, mais de 2 mil famílias receberam por meio da Cohab as chaves de seus imóveis próprios, enquanto outras 6.322 foram beneficiadas com títulos de propriedade.

Conjuntos

O Residencial Best Life conta com um total de 176 apartamentos, com unidades de um e dois quartos, com áreas privadas entre 35 m² e 46 m². São 11 diferentes tipologias de planta. Localizado na Rua Aparecida Julia dos Santos Ribeiro, no bairro Atuba, o conjunto será formado por seis blocos de quatro pavimentos – dos quais cinco blocos terão oito unidades por pavimento, e o outro bloco contará com somente quatro unidades por andar.

Nas áreas comuns o conjunto oferece academia ao ar livre, área fitness, coworking, espaço gourmet, horta, pomar, lava-car com reuso de água, bicicletário, salão de festas e parquinho. A região conta com fácil acesso a escolas, hospitais, terminais de transporte público e fica a menos de 2 km dos parques Atuba e Bacacheri.

O Residencial Chácara Primavera, localizado na Rua Melania Zeni Visinoni, no bairro Campo de Santana, conta com 448 unidades, das quais 14 são adaptadas para pessoas com deficiência. O conjunto possui 28 blocos de quatro pavimentos, com quatro unidades por andar.

São apartamentos com um e dois dormitórios, com 38 m² de área privada. As áreas comuns contam com salão de festas, área para piquenique, horta, redário, praça de jogos, parquinho, área fitness externa e bicicletário.

O local é de fácil acesso ao CMEI Cajueiro, à Unidade de Saúde Dom Bosco e ao Armazém da Família Campo do Santana.

Web Stories