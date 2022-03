A Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) convocou inscritos com renda acima de R$ 1,6 mil para oferta de 585 imóveis do programa habitacional do município. Na quarta-feira (23), no auditório da Companhia, foi realizada uma reunião para apresentação dos empreendimentos e condições de financiamento.

Até a próxima terça-feira (29), aniversário de Curitiba, serão realizadas ao todo nove reuniões com os inscritos. Eles receberam e-mail com a apresentação dos empreendimentos disponíveis e os que sinalizaram interesse foram chamados para as reuniões presenciais.

Os 585 imóveis ofertados fazem parte de seis empreendimentos habitacionais espalhados em cinco diferentes bairros: Residencial Best Life, no Atuba; Chácara Primavera, no Campo do Santana; Residencial Chácara das Parreiras I e II, no Umbará; Residencial Colinas do Norte, no Santa Cândida e Residencial Viver Bem, em Santa Felicidade.

Na última parte das reuniões, os presentes interessados em uma ou mais opções de imóveis agendam a entrega da documentação necessária para fazer a simulação do financiamento.

A Cohab tem feito as convocações por e-mail, portanto é fundamental que os inscritos mantenham seus cadastros com informações atualizadas. Desta forma vão receber os chamados para oportunidades compatíveis com sua faixa de renda.

Parcerias

Para superar a escassez de investimentos federais em habitação, a Cohab está realizando o atendimento a sua fila de inscritos por meio de parcerias com a iniciativa privada. O município oferece incentivos fiscais e urbanísticos, para que as empresas consigam unidades por valores mais acessíveis para os inscritos na Cohab

“Mesmo em meio às dificuldades enfrentadas pelo setor habitacional nas grandes cidades, desde que o prefeito Rafael Greca assumiu entregamos mais de duas mil moradias para os inscritos e também para moradores transferidos de áreas de risco, além de 6.322 títulos de propriedade. Outros projetos estão em andamento para seguirmos proporcionando habitação de interesse social para a população”, destaca o presidente da Cohab, José Lupion Neto.