Um golpe usando o nome do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) já está circulando por celulares de milhares de brasileiros. Os golpistas pedem aos aposentados e pensionistas que façam prova de vida pelo aplicativo de mensagem WhatsApp, o que não é falso. A obrigatoriedade de prova de vida está suspensa até o fim de abril, segundo o INSS.

+Atenção! Detran do Paraná alerta sobre venda de CNH falsa

De acordo com o INSS, que emitiu um alerta, os estelionatários ligam ou enviam uma mensagem pelo WhatsApp pedindo que a vítima envie uma imagem de algum documento com foto para finalizar o processo. O procedimento recomendado é desligar imediatamente o telefone e/ou parar de responder o contato via mensagem de texto. Se possível, bloquear o número. Vale reforçar que o INSS nunca entra em contato por telefone, SMS nem aplicativos de mensagens.

Comprovação por biometria facial

Em fevereiro, foi anunciado pelo INSS, em parceria com o Ministério da Economia, a prova de vida por biometria facial como medida de evitar a visita presencial de idosos nas agências. Para usufruir da tecnologia, o beneficiário precisa baixar o aplicativo “Meu gov.br” (disponível para iOS ou Android) e tirar uma selfie dentro da plataforma, no local destinado. Após o reconhecimento, é possível acompanhar o resultado por outro aplicativo, “Meu INSS” ( disponível para iOS ou Android)

A obrigatoriedade da prova de vida anual para beneficiários segue suspensa até o fim de abril, mas apesar da suspensão o INSS incentiva que os beneficiários regularizem a situação o quanto antes, mas somente no aplicativo “Meu gov.br”