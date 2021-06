A quinta-feira (10) ainda será de tempo instável em Curitiba, com chance de chuviscos isolados ao longo do dia. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas também continuam mais baixas na capital e com pouca amplitude térmica. No Litoral, o céu acinzentado e friozinho também seguem predominando.

+Leia mais! Com novo lote, Paraná alcança um total de 6 milhões de vacinas recebidas

Conforme o Simepar, nesta quarta, as temperaturas devem variar entre 15º C e 18º C em Curitiba. A instabilidade atmosférica pode ocasionar chuva, mas o sol também pode aparecer em algum momento ou outro do dia. O motivo para o tempo instável, segundo a meteorologia, é a circulação dos ventos em diferentes camadas da atmosfera que trazem umidade da Amazônia para o Sul do país.

Nestas condições, de acordo com o Simepar, várias regiões do Paraná têm previsão de pancadas de chuva e não descarta a ocorrência de temporais, principalmente no Norte do estado, onde a chuva deve ter mais volume.

+Viu essa? Tá perto de se vacinar contra a covid-19? Confira o cronograma da RMC e Litoral

Litoral

Nas praias do Paraná, as temperaturas também não sobem tanto nesta quinta-feira (10). O tempo fica instável, com céu encoberto e o Simepar aponta que chuvas ocasionais podem ocorrer por lá.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem ficar entre 18º C e 20º C.