Uma rifa organizada pelo Instituto S.O.S 4 Patas de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, vai sortear um iPhone 12 Pro com o objetivo de conseguir recursos financeiros para manter os trabalhos com os animais resgatados de maus-tratos. Atualmente, a instituição abriga cerca de 200 animais acolhidos e precisa de apoio. O sorteio está previsto para ocorrer no dia 20 de maio.

LEIA TAMBÉM:

>> Paraná libera aulas presenciais sem limite de 30% de capacidade nas escolas; veja regras para igrejas e cirurgias

>> Ex-alunos fazem vaquinha pra reformar fusca que compraram e deram de volta a professor

Para comprar os bilhetes da rifa, é preciso fazer um depósito com o código Pix da instituição e enviar o comprovante pelo WhatsApp (41) 98793-2027. De acordo com a S.O.S 4 Patas, o comprovante só será aceito se for enviado desta forma. O sorteio está marcado para o dia 20 deste mês de maio. Um bilhete custa R$ 15, quatro bilhetes saem por R$ 50.

iPhone 12 PRO que será sorteado pelo Instituto. Foto: divulgação.

O projeto S.O.S 4 Patas surgiu há nove anos, idealizado pela Mariane Mazzon, que reuniu pessoas apaixonadas pela causa animal e começou a atuar em resgates de animais que se encontravam em estado de abandono, acidentados ou em maus-tratos. A instituição passou a cuidar deles, mantendo-os em condições saudáveis e direcionando para adoções.

Com o crescimento do projeto e para dar mais transparência e credibilidade para as ações, ela formalizou o Instituto S.O.S 4 Patas Paraná. Com isso, o instituto passou a ser uma Pessoa Jurídica de Direito Privado sem fins lucrativos, tendo ainda como sede e foro o Município de Campo Largo/PR.

O S.O.S 4 Patas conta com uma equipe interna de apoio e atuação de profissionais voluntários de diversas áreas, além de patrocinadores que confiam no propósito da instituição.

Como comprar os bilhetes

Para comprar os bilhetes, faça o depósito via Pix no valor referente à quantidade de números que deseja adquirir. O código Pix é o CNPJ: 40.911.164/0001-95.