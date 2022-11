O Programa Impulso, do Instituto GRPCOM, realizou nesta quarta-feira (23) a 2º Edição do Prêmio Impulso de Boas Práticas no Terceiro Setor. A premiação teve como principal objetivo a valorização e o reconhecimento das práticas de Gestão e Comunicação que acontecem dentro de instituições sociais do Paraná influenciadas pelas ações do Programa.

Foram 108 práticas diferentes inscritas por 80 Organizações da Sociedade Civil (OSC) de 22 cidades paranaenses, divididas em duas categorias. Todas as práticas que obtiveram nota mínima de oito pontos foram certificadas. As duas instituições com melhores práticas em cada categoria foram premiadas com um troféu, confeccionado especialmente para o evento.

“As instituições precisam de mais visibilidade e de reconhecimento, afinal, é através disso que conseguem parcerias e podem aumentar a sua relevância na comunidade. Com o Prêmio do Impulso, conseguimos unir essas duas necessidades em um único evento exclusivo para as OSC do Paraná”, explica Elaine Tezza, gestora do Programa Impulso.

Na categoria gestão, os vencedores foram a APAE (Associação De Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Mourão) e o Instituto Isis Bruder, de Maringá, que trabalha com assistência social. A Associação Evangélica Cristo Redentor – Unidade Dorcas, de Curitiba, conquistou uma menção honrosa pelo trabalho realizado também com assistência social.

Na categoria Comunicação, os ganhadores foram o Projeto Ajudei, que atua na causa animal, e a Irmandade Evangélica Betânia, que também trabalha com assistência social. A menção honrosa da categoria foi para o Nariz Solidário, que trabalha com a palhaçaria em hospitais. Todas as instituições contempladas na categoria são de Curitiba.

“Estamos muito agradecidos pelo apoio que o Instituto GRPCOM nos deu ao longo desses anos nas formações e capacitações. Essa é uma noite de muita realização para nós”, afirma Carolina Chueire, coordenadora de comunicação da Irmandade Evangélica Betânia.

A apresentação do Prêmio ficou por conta de Roberson Januzzi, apresentador e jornalista da RPC Paraná.

Confira a lista com todas as instituições certificadas e finalistas clicando aqui.

SERVIÇO

Programa Impulso

www.programaimpulso.org.br

Instituto GRPCOM

www.institutogrpcom.org.br

Instagram: instagram.com/instituto grpcom

Facebook: facebook.com/institutogrpcom

Youtube: youtube.com/institutogrpcom