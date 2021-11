O Instituto GRPCOM foi o vencedor do Prêmio Ser Humano 2021, na categoria Sustentabilidade, com o projeto “Social Hackacom”. O reconhecimento veio da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), que reconhece estudantes, profissionais e empresas públicas e privadas que contribuem de forma relevante para a evolução da prática de Gestão de Pessoas e promovem o desenvolvimento humano e das organizações.

O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira em uma cerimônia online. A premiação consagra a iniciativa que aproximou o GRPCOM de estudantes e profissionais com potencial transformador. Além de mobilizar centenas de pessoas para um olhar empático às dores das organizações sociais, provocando ações que contribuem para uma mudança social positiva da sociedade.

O projeto Social Hackacom foi uma maratona de inovação, comunicação e propósito, que conectou digitalmente acadêmicos e profissionais com potencial transformador para gerar impacto social positivo. A busca de soluções de comunicação e tecnologia para ONGs paranaenses que trouxeram problemas do seu cotidiano para serem resolvidos pelos hackathonistas.

O Social Hackacom foi uma realização Instituto GRPCOM, RPC, Tribuna do Paraná, Gazeta do Povo, Mundo Livre FM, 98FM, Capital FM, PTI Brasil, com apoio da Haze Shift.