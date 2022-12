Os fãs do cantor britânico Harry Styles, que faz uma turnê pelo Brasil e que se apresenta em Curitiba neste sábado (10), podem respirar aliviados. Ao contrário das informações preliminares que diziam que instrumentos da banda que acompanha o cantor haviam sido roubados em uma emboscada na BR-116, na Região Metropolitana de Curitiba, a produção do show esclareceu que o assalto foi a uma van que transportava camisetas e souvenires que seriam vendidos ao público – itens que serão repostos e estarão disponíveis aos fãs que comparecerem ao espetáculo, na Pedreira Paulo Leminski.

No roubo, o motorista da van que transportava esses itens foi abordado e rendido por três homens, dois deles armados, na altura do km 46 da BR-116, na cidade de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os bandidos levaram a van e toda a carga que estava nela – a PM não confirma se o veículo e os itens que seriam vendidos no show foram recuperados.

Em nota, a produtora do show do Harry Styles em Curitiba explicou a situação. Leia a nota na íntegra: “Diferente do que está sendo veiculado nas redes sociais, a Live Nation Brasil informa que não houve assalto no transporte de equipe, equipamento, banda ou equipe da turnê do Harry Styles no Brasil. O transporte entre cidades não é realizado por vans e segue em normalidade. Não há qualquer alteração no show de Curitiba. A notícia se refere a um assalto de uma van local de Curitiba que transportava itens de merchan (camisetas e souvenires para vendas ao público). E já estão sendo repostos para a apresentação de sábado à noite”, diz o texto.

