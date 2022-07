Na tarde desta quinta (21), dezenas de pessoas que moram atualmente na Ocupação Povo Sem Medo, no bairro Tatuquara, em Curitiba, ocuparam o prédio da Cohab (Companhia de Habitação Popular), no Centro, pedindo uma reunião com os representantes do órgão. O objetivo do protesto é reivindicar da prefeitura as políticas públicas para moradias populares. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto apoiou a ocupação.

Após a invasão da área que pertence a uma construtora no Tatuquara, o MTST aguarda o plano de realocação das famílias que estão no local, e que podem ser forçadas a desocupar a área a qualquer momento. Já existe uma liminar que determina a reintegração de posse da área, mas a Justiça pediu, segundo o site Brasil de Fato, que a Prefeitura apresente um relatório sobre a situação e plano de realocação. 400 famílias ocupam o terreno atualmente.

“Estamos aqui lutando por nossos direitos, está na lei que temos que ter moradia digna. Estamos aqui cobrando nossos direitos à Cohab. Tem a fala da juíza que terá desocupação pacífica, mas também já disseram que pode ser forçada. Tem muitas famílias que vão ficar na rua”, disseram representantes da Ocupação Povo Sem Medo ao Brasil de Fato Paraná.

A Prefeitura de Curitiba se pronunciou em uma nota oficial e não tratou o encontro como invasão, apesar de confirmar que não havia nenhuma reunião marcada.

“A diretoria da Cohab Curitiba recebeu na tarde desta quinta-feira (21/7), uma comissão de representantes do Movimento Povo Sem Medo, que atualmente ocupa uma área particular, no bairro Tatuquara.

Ficou acordado entre as partes que será feita uma análise de uma relação de nomes dos ocupantes da área que será enviada pelo movimento para verificar quem está inscrito na fila da Cohab. Os técnicos da Cohab farão as avaliações e definirão os encaminhamentos necessários e possíveis.

Para os demais que não figuram na fila de nenhum programa habitacional do município, será feita a orientação de quais documentos são necessários para fazer a inscrição na Cohab”.