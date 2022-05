Um intenso tiroteio aterrorizou os moradores do bairro Parolin, em Curitiba, na noite deste domingo (16). Em vídeos que rapidamente correram a internet, diversos registros dos tiros disparados a princípio por bandidos que controlam o tráfico de drogas na região. É possível perceber uma variedade grande de calibres, inclusive o que parece ser uma submetralhadora.

Assista!

Grande efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foi deslocado para a região para averiguar a situação.

“Cara eu amo meu AP aqui no Parolin, mas não tá dando mais. Tiros todos os dias e o que eu ouvi agora foi assustador”, disse um dos internautas no Twitter. “Parolin tá parecendo o Rio de Janeiro”, disse outro. “Avisem quem puder. Não apssem pelo Parolin agora”, alertou uma outra usuária da rede social.

A troca de tiros tem sido frequente na região. Moradores reclamam que é rotina o barulho de disparos no Parolin e imediações.

