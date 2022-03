A prefeitura de Curitiba divulgou nesta quinta-feira (3), o edital para a construção das novas estações da linha Inter 2. A estação protótipo faz parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável que será executado nos próximos cinco anos.

O protótipo do Prisma Solar, a nova estação do Inter 2, será implantado na Rua dos Funcionários, entre as ruas Menezes Dória e Recife, no Cabral. A Estação Agrárias fica em frente à Universidade Federal, centros de pesquisa e órgãos públicos.

O ponto da Agrárias será uma estação dupla, em que a mesma estrutura permite o embarque e desembarque em ambos os sentidos da linha, localizado no centro da via de rolamento. No projeto, consta acessibilidade plena desde o pavimento das calçadas do entorno e áreas de abrangência de todas as estações, com travessias elevadas, além de iluminação e sinalização que facilitem os deslocamentos.

Entre os requisitos previstos no edital internacional, estão soluções inteligentes de transporte, energia e outras tecnologias de ponta que promovam a integração com outros modais como a carona solidária e bicicleta compartilhada.

“Temos uma previsão de aumento de 30% no número de passageiros para o Inter 2. Os novos conceitos de arquitetura, acessibilidade, sustentabilidades ambientais e econômicas devem absorver esse crescimento de usuários com conforto, segurança e sistemas de fácil manutenção dos equipamentos, incluindo custos reduzidos que impactam no cálculo da planilha tarifária”, explicou Marcio Teixeira, diretor técnico da Unidade Técnico-Administrativa de Gerenciamento (Utag).

Mais de 90 mil passageiros por dia

A linha Inter 2 transporta por dia 91 mil passageiros e passa pelos bairros Alto da Glória, Alto da Rua XV, Bigorrilho, Bom Retiro, Cabral, Centro Cívico, Hugo Lange, Jardim Social, Juvevê, Mercês, São Francisco, Hauer, Xaxim, Cajuru, Capão da Imbuia, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba, Tarumã, Campina do Siqueira, Seminário, Vista Alegre, Fanny, Novo Mundo, Portão, Santa Quitéria, Vila Izabel, Capão Raso.

Hoje, a frota operante do Inter 2 é de 67 ônibus, entre 29 modelos Padron e 38 articulados. A substituição para o modal elétrico será gradativa. Os estudos estão sendo feitos conforme a disponibilidade dos fabricantes e modelos de ônibus elétricos existentes em operação.

A execução do projeto te financiamentos pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e New Development Bank (NDB). Serão investidos US$ 181,7 milhões pelos bancos internacionais; U$ 106,7 pelo BID e U$ 75 milhões pelo NDB, com a contrapartida do município de US$ 45,4 milhões.

Principais itens inovadores requeridos o edital

Operação

Tecnologias para impedir/reduzir a evasão no pagamento de tarifas .

. Tecnologias para ganho de tempo na operação de embarque e desembarque de passageiros.

na operação de embarque e desembarque de passageiros. Uso de tecnologias da informação e comunicação para gestão e controle da operação, com soluções inteligentes que permitam o monitoramento digital do equipamento, como sistema de telemetria, contagem de passageiros, dimensionamento de frotas e de tempo de percurso para evitar formação de comboio, controle de portas, temperatura, iluminação, conectividade, arrecadação tarifaria e abastecimento energético, entre outras operacionalidades.

Experiência do usuário

Sistema Automatizado de Arrecadação Tarifária (SAAT) para cobrança de passes sem uso de dinheiro em espécie.

em espécie. Sistema de internet wi-fi para usuários em 99% do tempo de uso da estação.

para usuários em 99% do tempo de uso da estação. Sistemas de receitas acessórias na estação para o sistema público, estimulando o uso de cabines de vendas de alimentos , publicidades, mídia embarcada e outras ações que promovam a geração de receitas para a operadora do sistema.

, publicidades, mídia embarcada e outras ações que promovam a geração de receitas para a operadora do sistema. Sistema de segurança e alertas, especialmente, em horários de menor movimento.

Infraestrutura

Monitoramento e controle de catracas de entrada, uma vez que a estação não terá o controle do cobrador.

Validador eletrônico com venda de créditos por celular, compra e recarga dos cartões transporte, uso de cartões cipurse (com sistema eletrônico de cobrança de tarifa), compatibilidade com os atuais sistemas do município.

compra e recarga dos cartões transporte, uso de cartões cipurse (com sistema eletrônico de cobrança de tarifa), compatibilidade com os atuais sistemas do município. Painel de Mensagem Variável para promover informação útil ao usuário.

Climatização com temperatura média de 22ºC, variação entre 18 e 26, com distância limite de 4 passageiros por m².

média de 22ºC, variação entre 18 e 26, com distância limite de 4 passageiros por m². Soluções sustentáveis extras, considerando a estação e seu entorno. Deve-se dar preferência a medidas relacionadas a água, energia e a resíduos sólidos.

