O prefeito Rafael Greca (DEM) rebateu um internauta que ironizou sobre os radares eletrônicos existentes em Curitiba. Aliás, apenas no mês de novembro, dois novos pontos passaram a ter fiscalização eletrônica de trânsito nos bairros Atuba e Alto da XV. Em dezembro, a cidade ganhou mais um aparelho “inteligente” no bairro Batel.

No Facebook, Greca postou sobre o ônibus da comunidade Parolin que rodou por eventos natalinos da cidade e que contou com doações de presentes para 300 crianças. Para celebrar a ação, uma foto foi registrada com várias pessoas próximas à uma árvore de Natal. Nos comentários, grande parte elogia a atitude da prefeitura, mas um homem brinca que a estrela de Natal que está no ponto alto da árvore é um radar. “Olha o radar ali na ponta da estrela”, escreveu o rapaz.

Entrando na brincadeira, o prefeito responde que, para não ser multado, é preciso respeitar as leis de trânsito. “Basta você respeitar o Código Nacional de Trânsito e não pisar na bola”, retrucou Greca. Na sequência dos comentários, as pessoas elogiam a resposta dada pelo prefeito.

No fim dos comentários, uma pessoa escreve que o limite de velocidade em algumas ruas poderia ser revisto. “Oi Prefeito, 50 por hora não dá…tem que ter muita paciência, gostaria de ver este projeto sendo votado em enquete em suas redes sociais”, opinou o seguidor. O limite de velocidade na área urbana de Curitiba passou a ser de 50 km/h.

