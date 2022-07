Curitiba vai começar a receber o sinal da quinta geração de redes móveis (5G) em agosto, segundo informações do Ministério das Comunicações, permitindo que clientes das operadoras possam usufruir da tecnologia. A estimativa é que com o 5G a velocidade de navegação na internet seja 100 vezes mais rápida do que a oferecida atualmente pelas bandas 4G, além de comunicações sem atrasos e novos serviços de cidades inteligentes.

Desde 2019, Curitiba saiu na frente em relação às demais cidades do Brasil ao modernizar as leis que regulamentam a instalação de antenas de telefonia celular na cidade. “O Decreto nº 989, assinado na época pelo prefeito Rafael Greca, tornou menos burocrático o processo de instalação desses equipamentos, facilitando agora a implantação da tecnologia 5G”, destaca Cris Alessi, presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação.

LEIA TAMBÉM:

>> Guarda Municipal prende taradão de ônibus de Curitiba e descobre fato chocante

>> STF confirma exigência de exame toxicológico para renovação da CNH

Cris prevê que Curitiba irá dar um salto ainda maior no processo de transformação digital do município e do setor produtivo, já iniciado há quase cinco anos com iniciativas do Vale do Pinhão, o movimento que une a Prefeitura e todo o ecossistema de inovação no desenvolvimento de soluções inovadoras para todos os curitibanos. “As redes de quinta geração são apontadas como uma infraestrutura com potencial de revolução, tanto para a indústria 4.0 quanto para o processo de adoção de novos serviços de cidades inteligentes”, justifica ela.

Exemplo

O Decreto nº 989 de Curitiba criou novos procedimentos e licenciamentos para a implantação de ETR – Estação de Transmissão de Radiocomunicação (antenas de telefonia e telecomunicações) em propriedades particulares. A medida foi, inclusive, elogiada pelo mercado, que considera Curitiba um exemplo e o decreto vigente na capital serviu de referência para que outras cidades brasileiras pudessem também se adequar.

As operadoras já estão se preparando para oferecer o sinal de 5G em Curitiba. “A TIM tem investido fortemente na preparação da chegada do 5G, tecnologia que vai acelerar o processo de transformação digital nas cidades, estimular a geração de negócios e dar mais oportunidades aos brasileiros. A escolha de Curitiba como a primeira cidade do Sul a receber as antenas 5G Standalone da TIM reafirma nossa ligação histórica e cada vez mais consolidada com a cidade e com o Estado”, contou o CEO da TIM Brasil, Alberto Griselli, durante o início da operação das primeiras infraestruturas para o 5G da operadora em abril deste ano.

A faixa de 3,5 GHz, adquirida pela TIM em leilão federal, será essencial para proporcionar alta velocidade e baixíssima latência para os usuários e, segundo Griselli, servirá também para massificar e revolucionar a adoção de soluções da Internet das Coisas (IoT) em vários setores fundamentais para alavancar a economia do país.

A TIM ainda escolheu Curitiba para o desenvolvimento do projeto “Cidade 5G”. O acordo de colaboração com a chinesa Huawei foi assinado durante o Mobile World Congress, em Barcelona, em março deste ano. A ideia é implementar redes 5G, prevendo a evolução da tecnologia, monitoramento de redes e aperfeiçoando a experiência do usuário. O acordo é válido por dois anos, podendo ser prorrogado, e os primeiros testes devem ser finalizados até dezembro de 2023.

Luminária 5G

Além das antenas 5G Standalone da TIM, outros testes para uso da nova tecnologia já vêm sendo feitos na capital paranaense. Curitiba é a primeira cidade do mundo a receber uma luminária inteligente com antena 5G integrada. A tecnologia inédita, que faz parte do programa Conecta 5G, permitirá a implementação de redes inteligentes até o fim do ano, além de testes de aplicações da quinta geração móvel para melhorar a gestão urbana e impulsionar a economia local.

Os testes com a luminária com antena 5G começaram em junho e é uma parceria da Prefeitura de Curitiba com o Ministério das Comunicações, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a operadora Ligga Telecom.

A primeira fase do Conecta 5G em Curitiba prevê a realização de testes da tecnologia, com duração de 36 meses, que serão feitos nas faixas de frequência que não entraram no leilão de 5G da Anatel. Nessa etapa, a luminária oferecerá a rede 5G para conexões entre equipamentos urbanos, como semáforos inteligentes, e aplicações empresariais. O cidadão não terá acesso ao sinal 5G, mas poderá usufruir de uma internet de alta qualidade, a partir da rede wi-fi instalada também no equipamento.

O presidente da ABDI, Igor Calvet, explica que Curitiba foi escolhida iniciar o projeto-piloto da luminária 5G por ser destaque mundial quando o assunto é governança, inovação e tecnologia. “A parceria com uma cidade tão madura como Curitiba vai realmente fomentar o desenvolvimento de novos serviços para os cidadãos e para as empresas”, completa.

A transmissão do sinal do 5G requer a instalação de, pelo menos, cinco vezes mais antenas em relação à quantidade utilizada pelo 4G. Com as luminárias inteligentes do Conecta 5G, os municípios resolvem a questão de infraestrutura porque podem instalar a tecnologia nos postes de iluminação pública, possibilitando a transmissão do sinal de um poste ao outro em uma distância de cinco metros.

O Conecta 5G atenderá, além de Curitiba, Maceió (AL); Juiz de Fora (MG); Ceará-Mirim (RN); Petrolina (PE); Araguaína (TO); Jaraguá do Sul (SC); Picos (PI); Sorocaba (SP); Paraipaba (CE); Pato Branco (PR); Foz do Iguaçu (PR); Parauapebas (PA); e Canaã dos Carajás (PA).

O futuro com a tecnologia 5G

Uma internet mais rápida e com menor latência. Assim costuma ser explicado o 5G, mas a tecnologia trará muitos outros benefícios para a população e as empresas:

Conexões muito mais rápidas: a quinta geração das redes móveis poderá ter downloads de até 20 Gb/s (gigabits por segundo). A velocidade vai ser tão impressionante ao ponto da pessoa baixar um filme em uma plataforma de streaming em dois ou três segundos.

Baixa latência garantirá comunicação em tempo real: a rede 5G também possibilitará comunicações sem atraso. Um neurocirurgião que está em Curitiba, por exemplo, poderá realizar uma operação em tempo real em um paciente nos EUA.

Tudo estará conectado: a tecnologia viabilizará a implementação da Internet das Coisas (IoT), que permite a conexão de dispositivos à internet em todo o mundo. Assim, do trabalho será possível acionar a cafeteira em casa.

Cidades inteligentes: combinada a tecnologias, como big data, inteligência artificial e IoT, a nova geração de internet também tornará viável mais serviços de cidades inteligentes, como semáforos inteligentes, que poderão controlar melhor o fluxo de carros e pedestres e reduzir os congestionamentos nas grandes cidades.

Indústria 4.0: a maior conectividade e o menor tempo de resposta com o 5G vão permitir o uso de máquinas inteligentes e a comunicação em tempo real entre diferentes equipamentos, através do IoT. A tecnologia vai revolucionar a indústria em todos os campos (manufatura automatizada, agricultura de precisão e transportes), inclusive permitindo uma cadeia totalmente inteligente e integrada, com maior eficiência, agilidade e, consequentemente, menores custos.

Pantanal Mariana diz a Irma que não gosta de Filó e Tadeu Cara e Coragem Joaquim afirma a Davi que vai se casar com Isadora Novidades da Netflix Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Estreia da semana Curiosidades sobre “Thor: Amor e Trovão”