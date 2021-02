A Starlink, serviço de internet via satélite da SpaceX, uma das empresas do multibilionário Elon Musk, criador da fabricante de veículos elétricos Tesla, pode estar disponível em Curitiba a partir do final de 2021 e está aceitando reservas de consumidores em potencial. Pelo menos é isso que indica o próprio site da Starlink, quando a reportagem da Tribuna pesquisou um endereço de Curitiba, na manhã desta quinta-feira (11).

O endereço citado na pesquisa foi o da Tribuna, na Avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã, em Curitiba. Segundo a empresa, “a Starlink tem como alvo a cobertura de sua área no final de 2021. A disponibilidade da internet beta (em testes) é limitada a consumidores em potencial e os pedidos serão por ordem de chegada”, diz a empresa.

O valor para ter a internet ultra-rápida de Elon Musk é salgado. Segundo a empresa, são US$ 99 por mês, o que equivale a cerca de R$ 537, segundo cotação atual do Dólar. O valor, porém, é reembolsável em caso de desistência.

O serviço, porém, ainda precisa de autorização da Anatel para entrar efetivamente em funcionamento no Brasil, mas segundo o site Olhar Digital, a empresa está registrada para conduzir negócios no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Áustria, França, Irlanda, Itália, México, Holanda, Nova Zelândia, Filipinas, África do Sul e Espanha.

Como fazer a reserva da internet Starlink?

Para fazer um cadastro de reserva da internet Starlink, os interessados devem acessar o site da empresa, preencher e-mail, endereço e fazer o pagamento de uma taxa de US$ 99,00 que é reembolsável em caso de desistência. Mas também há outro aviso dizendo que a reserva não é garantia de prestação do serviço, bem como não é possível dizer em quanto tempo seu pedido será atendido.

Kit com antena, tripé e roteador wifi da Starlink. Foto: divulgação

Além dos US$ 99 mensais, os consumidores necessitarão adquirir um kit com antena, tripé e roteador wifi próprio da marca pelo preço de US$ 499.

Luzes no céu

Satélites Starlink. Foto: Divulgação/SpaceX

Os satélites da Starlink ficaram famosos ao serem flagrados em linha em diversos pontos da Terra, inclusive de Curitiba. Os mais eufóricos acharam que se tratava de uma invasão espacial, outros que era uma “carreata” de OVNIs (Objetos Voadores Não Identificados) e a maioria nem sabe o que tá rolando. As luzes observadas no nosso céu são alguns dos milhares de satélites prometidos pelo multibilionário Elon Musk, para levar internet a todos os cantos do planeta Terra.