Um acidente envolvendo dois porsches chamou a atenção dos moradores do bairro Bigorrilho, na tarde desta quarta-feira (26). Os dois veículos de luxo, avaliados em mais de R$ 1 milhão cada, colidiram no cruzamento das ruas Euclides da Cunha com Frederico Cantarelli.

LEIA TAMBÉM:

>> “Segundo turno mais tenso” faz com que forças de segurança do Paraná mirem nas aglomerações

>> Cachorro é pichado e vira alvo de investigação da Polícia Civil no Paraná

Não houve registro do acidente pela Polícia Militar e nem pelo Corpo de Bombeiros. Também não há informações de feridos. Moradores que passaram pela região registraram imagens que mostram o estrago provocado pela colisão nos dois carros de luxo.