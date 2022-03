O tempo nublado e com momentos de chuva deve permanecer em Curitiba e na Região Metropolitana nos próximos dias. A queda na temperatura já é um sinal da chegada do outono que começa a vigorar a partir deste domingo (20).

De acordo com o Simepar, a quarta-feira (16) vai ser de tempo instável na maior parte do Paraná. Entre o centro-sul, Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e litoral, chove a qualquer momento do dia, com volume bastante expressivo nas praias (possibilidade de alagamentos). Para Curitiba, a máxima esperada para quarta não ultrapassa os 23°graus. Quanto à chuva, o dia amanheceu com garoa forte em alguns bairros e, ao longo do dia, o tempo nublado ganha força.

Como fica no litoral?

A preocupação com a chuva deve ser maior na região litorânea do Paraná. Em Guaratuba, existe a possibilidade de 20 milímetros de chuva, o que pode provocar alagamentos em ruas da cidade. A máxima na temperatura não deve ultrapassar 23°graus.

No interior, o tempo vai ser mais aberto e com chance o sol ganhando o duelo com a chuva. Em Londrina, na região norte do Paraná, a máxima pode chegar a 30°graus; em Paranavaí, no noroeste, os termômetros chegam a 32°graus.