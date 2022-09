O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu um alerta de geada para a região de Curitiba para as primeiras horas de sábado (24). Temperaturas mínimas entre 3ºC e 0ºC são esperadas para diversos municípios da metade Sul do Estado, sudeste e região metropolitana (RMC) com destaque para o Centro-Sul, que pode registrar os menores valores de temperatura.

O alerta do Inmet coincide com o do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) que também prevê a condição para geada no estado na próxima madrugada, que deve ter intensidade moderada a forte.

“O cenário para ocorrência de geadas ainda se mantém sobre parte do sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e sul da RMC. Nos demais setores, as temperaturas não são compatíveis com ocorrência do fenômeno”, informou o Simepar.

LEIA TAMBÉM:

>> Show do Curitiba Country Festival bloqueia o trânsito nesta sexta-feira; veja em quais ruas

>> Mega Sena 2523 vai pagar R$ 170 milhões neste sábado. Já fez sua aposta?

Segundo o Simepar, Curitiba terá mínima de 5ºC e máxima de 17ºC no sábado, com o sol se mantendo presente ao longo do dia. Já no domingo (24) a capital tem previsão de chuva e as temperaturas devem variar entre 9ºC e 13ºC, segundo o Simepar.