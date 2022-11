O Grupo Boticário inaugurou, nesta terça-feira (29), a ampliação de seu Centro de Distribuição (CD) em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, que contou com o investimento de R$ 107 milhões. Ele é destinado ao desenvolvimento de produtos e a ampliação logística.

O vice-governador Darci Piana acompanhou a cerimônia. Segundo Piana, a ampliação vai contribuir para a geração de empregos na cidade, mas também para a consolidação desse mercado em todo o Estado. Com a expansão, o Grupo Boticário quer se tornar o melhor e maior ecossistema de beleza do mundo, por meio de uma estratégia de desenvolvimento sustentável, multicanal e multimarcas.

Foto: Gilson Abreu/AEN

“É uma alegria ver o Grupo Boticário fazendo mais esse investimento em Campina Grande do Sul, com apoio do Governo do Estado, que abriu portas para isso, permitindo que aqui trabalhem mais de 500 funcionários, gerando emprego não só para região, mas para todo o Paraná. É um orgulho para nós”, destacou o vice-governador.

“O Grupo Boticário é um patrimônio do Estado e sua expansão ajuda a consolidar o crescimento da nossa economia, agora a quarta maior do País”, complementou Piana.

Artur Grynbaum, vice-presidente do Conselho Consultivo do Grupo Boticário, ressaltou que o número de vagas deve aumentar ainda mais nos próximos anos. Essa é uma continuidade do plano de investimento anunciado no início do ano, durante a celebração dos 40 anos da primeira fábrica no Paraná.

“Nosso olhar está voltado para o futuro, sempre pautado pelas demandas dos clientes. Por isso, seguimos investindo e buscando soluções que beneficiem o negócio, mas também proporcionem impactos socioeconômicos nas regiões onde estamos presentes”, complementou Grynbaum. “Há uma expectativa de crescimento de postos de trabalho em, pelo menos, 30% a 40% nos próximos cinco anos”.

O prefeito de Campina Grande do Sul destacou que, além da geração de empregos para a população local, iniciativas como essa por parte da iniciativa privada contribuem para a modernização da cidade. “O municípios aprendem com investimentos dessa natureza. Isso reflete diretamente no comércio, que tem que se adaptar a essa nova cadeia logística”, disse.

Estrutura

Foto: Gilson Abreu/AEN

Com cerca de 20 mil metros quadrados, o CD de Campina Grande do Sul é o primeiro 100% multicanal e multimarcas. A ampliação da estrutura do local aumentará a capacidade de armazenamento de produtos e garantirá a separação de até 871 mil produtos por dia.

A evolução do CD, que só foi possível com a modernização e expansão da unidade, permitirá a redução do tempo de entrega dos pedidos realizados pelos revendedores, franqueados e consumidores em um ou dois dias, proporcionando maior agilidade logística e menor margem de erro.

“Com a nova tecnologia será possível distribuir qualquer marca que temos aqui para qualquer tipo de parceiro ou consumidor final. É uma inovação muito grande e hoje temos isso constituído em Campina Grande do Sul”, complementou Grynbaum.

Unindo tecnologia e sustentabilidade, foram usadas paredes de blocos sustentáveis na obra, na qual 20% do plástico utilizado foi oriundo do Boti Recicla – maior programa de recolhimento de embalagens pós-consumo no segmento de beleza do Brasil –, uma iniciativa que colaborou com a retirada de 4,5 toneladas de lixo plástico do meio ambiente.

Grupo

O Grupo Boticário está presente em 15 países. É dono das marcas O Boticário, Eudora, Quem Disse, Berenice? BeautyBox, Multi B, Vult, Beleza na Web, O.U.I e Dr. JONES. São 14 mil colaboradores diretos, além de outras 40 mil pessoas que trabalham na rede, considerada hoje a maior franquia de beleza do mundo, com mais de 4 mil pontos de venda em 1.780 cidades brasileiras.