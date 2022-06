Próxima ao Jockey Plaza Shopping, a Rua Konrad Adenauer, no Tarumã, ganhou 145 mudas de ipê amarelo. O plantio faz parte de uma ação da prefeitura de Curitiba, que visa reforçar o paisagismo de maneira mais arborizada na região. As mudas devem crescer e florear a rua dentro de três anos.

Próximo ao mês dedicado ao meio ambiente, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente está aumentando a cobertura vegetal na cidade e, por isso, está trazendo novas mudas para a via. “Estamos repondo as plantas danificadas e fazendo a manutenção das que precisam de poda”, explica o agrônomo Roberto Salgueiro, responsável pelo Horto Municipal da Barreirinha.

Além da região norte, a próxima que receberá o plantio de mudas é a Regional do Boqueirão, em julho. Serão 120 mudas de espécies nativas variadas, que serão plantadas ao longo da Marechal Floriano, entre o viaduto e o Centro.

Plantio de mudas na Konrad Adenauer. Foto: Divulgação

Mudas de graça para a população

Buscando incentivar a população em sua ação, a prefeitura doa 500 mudas de árvores frutíferas e ornamentais por mês. Elas podem ser retiradas nas dez Ruas da Cidadania e, lá, a população é orientada a como fazer o plantio correto. As datas são informadas no site da administração municipal e, para retirá-las, basta se cadastrar no desafio Cem Mil Árvores.