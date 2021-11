Termina nesta terça-feira (30) o prazo para paranaenses que querem transferir créditos do Programa Nota Paraná para o pagamento de Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA 2022. Até o momento foram transferidos mais de R$ 7 milhões em créditos para utilização no pagamento do tributo de mais de 127 mil veículos. Atenção, o sistema de transferência fica aberto até às 23h59 do dia 30.

O crédito transferido pode ser utilizado para pagar o IPVA em sua integralidade ou em parte, caso não seja suficiente para cobrir o valor total. O crédito somente pode ser utilizado nos veículos automotores em propriedade do contribuinte cadastrado – não é possível pagar o imposto para terceiros.

O contribuinte pode também utilizar o valor para pagar o IPVA de mais de um veículo, contanto que sejam do mesmo proprietário. Caso o ele decida por não usar os créditos no abatimento do IPVA, pode ser feita a transferência para a conta bancária cadastrada no site.

Passo a Passo pra ter desconto no IPVA 2022

1 – Acesse o site do programa Nota Paraná, com seu login e senha do programa

2- Selecione a opção: “Transferir crédito para pagamento de IPVA – Exercício 2022 (Disponível de 01/11/2021 a 30/11/2021)”

3- Escolha o valor que que tem para resgatar que quer abater do IPVA 2022

4- Confirme o valor e libere para desconto do IPVA do seu veículo em 2022

