Chegou a hora de pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o famoso IPVA 2022 PR. No Paraná já é possível emitir a guia de pagamento pelo site do Detran PR e também pelo da Receita de Estado da Fazenda, mas você sabe como fazer? Acompanhe aqui na Tribuna o passo a passo para imprimir o boleto do IPVA 2022 no Paraná. Lembrando que o boleto para pagamento não chega mais em casa por meio dos Correios!

Primeiro é preciso acessar o site do Detran PR ou diretamente o da Secretaria Estadual de Fazenda e é necessário ter em mãos o número do Renavam. Esse número consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

Foto: Tribuna do Paraná.

Depois, o direcionamento é feito para o site da Fazenda Estadual:

Foto: Tribuna do Paraná.

Depois, basta conferir os dados do seu veículo e escolher a opção de pagamento à vista ou parcelado, pelo código de barras ou pelo QR code do PIX.

Foto: Tribuna do Paraná.

3- Após escolher a forma de pagamento, basta clicar em “Emitir GR-PR (com Pix) e fazer o pagamento do boleto ou do QR code do PIX, conforme imagem abaixo:

Foto: Tribuna do Paraná.

