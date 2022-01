Os contribuintes com os finais das placas 5 e 6 devem pagar o IPVA até esta quarta-feira (19). Os pagamentos na data vigente podem ser feitos à vista ou primeira parcela com o vencimento da data conforme os prazos divulgado.

O calendário de vencimento de acordo com o final de placa dos veículos segue até o final desta semana. Saiba aqui como emitir a sua guia!

+Viu essa? IPVA 2022 pode ser pago em cinco parcelas no Paraná; vencimento inicia dia 17

Neste ano a principal novidade este ano é a possibilidade de pagamento via PIX. A quitação pode ser feita nos canais eletrônicos de qualquer instituição bancária ou mesmo por meio de aplicativos. A alíquota do tributo é de 3,5% ou 1% do valor do veículo, dependendo do tipo.

O pagamento do IPVA é requisito obrigatório para emissão certificado de licenciamento de veículo pelo Detran/PR.

Para emitir a guia de pagamento, basta acessar o site do IPVA. É preciso ter em mãos o número do Renavam, que consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

GUIAS RECOLHIDAS – Até a última terça-feira (18), de acordo com levantamento parcial da Secretaria de Estado da Fazenda, 1,7 milhão de proprietários de veículos no Estado tinham efetuado algum pagamento (à vista ou parcelado).

Calendário de vencimento do IPVA 2022 PR:

1 e 2 – 17/01/2022 (vencido)

3 e 4 – 18/01/2022 (vencido)

5 e 6 – 19/01/2022

7 e 8 – 20/01/2022

9 e 0 – 21/01/2022

FINAL DE PLACA – cinco parcelas

1 e 2 – 17/01 (vencido), 17/02, 17/03, 18/04, 17/05

3 e 4 – 18/01 (vencido), 18/02, 18/03, 19/04, 18/05

5 e 6 – 19/01, 21/02, 21/03, 20/04, 19/05

7 e 8 – 20/01, 22/02, 22/03, 22/04, 20/05

9 e 0 – 21/01, 23/02, 23/03, 25/04, 23/05

