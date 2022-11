Dois irmãos, de 14 e 7 anos, morreram afogados em um rio de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na tarde desta terça-feira (15). Os corpos dos meninos foram resgatados no mesmo dia. Segundo os Bombeiros, os irmãos desapareceram em um trecho de um rio que corta o bairro Jardim Independência. A morte dos irmãos reforça o alerta sobre os perigos de mergulhar em áreas sem proteção como cavas e rios.

Assim que desapareceram no rio, populares e equipes de resgate passaram a procurar pelos irmãos. Infelizmente, horas depois, foi encontrado o corpo do irmão mais velho e, depois, o do menino de 7 anos.

As causas do afogamento ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

Perigo das cavas e rios

Se visualizar um afogamento em local perigoso como em rios ou cavas, a orientação do Corpo de Bombeiros é acionar o mais rápido possível uma equipe de emergência pelo telefone 193.

“Em caso de afogamento, a orientação do Corpo de Bombeiros é não realizar o salvamento sozinho. Nós temos inúmeras situações de pessoas que tentam salvar alguém que está se afogando e acabam se tornado outra vítima. Nossa orientação é de que se disponibilize algum material flutuante à pessoa que está se afogando, como uma boia, uma garrafa plástica, ou algo que a mantenha na superfície, e acione o mais rapidamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone pelo 193”, explicou a porta-voz do Corpo de Bombeiros, capitã Keyla Karas.

E as cavas?

Um dos grandes problemas que as cavas costumam ter pedras e galhos que podem bater no banhista. “As cavas são locais em que não se consegue visualizar o fundo, que é irregular, e a pessoa não consegue ter uma noção do perigo. Por isso, a principal orientação é sempre procurar um local protegido por Guarda Vidas. Sabemos que chegou a época de calor e as pessoas procuram locais para se banhar, mas orientamos que busquem locais seguros”, reforçou a capitã Keyla.

