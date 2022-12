A Polícia Militar do Paraná (PM) começou no sábado (24) o ciclo de exposições de veículos históricos da corporação no litoral paranaense. A cidade escolhida para o primeiro dia da exposição foi Guaratuba e, nos próximos dias, a mostra percorrerá toda a região das praias, passando por Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá, Antonina e Morretes. As exposições vão até o dia 12 de fevereiro.

A próxima parada da exposição será em Matinhos, onde os veículos históricos serão expostos no próximo sábado (31), das 16h às 20h.

A mostra, que fez bastante sucesso com os veranistas que passaram pela região do Morro do Cristo, em Guaratuba, tem entre seus destaques viaturas das últimas décadas do século passado, como Fusca, Kombi e Opala, mas conta também com veículos mais modernos, como Porsche Macan e Camaro – este último é o preferido da criançada, já que é um modelo semelhante ao Bumblebee, um dos carros que se transforma em robô da série de filmes dos Transformers.

Além dos carros e utilitários, outras atrações bastante procuradas foram a exposição dos materiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE). Muitos curiosos conversaram com os policiais para entender a missão desenvolvida pelas equipes destas unidades.

A Cavalaria da PMPR também estava presente e as crianças ainda puderam dar uma volta no cavalo do Regimento de Polícia Montada (RPMon). Elas também receberam pinturas no rosto e fizeram desenhos, com a ajuda do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, que disponibilizou lápis de cor e desenhos para colorir.

O Corpo de Bombeiros, com seus veículos e jet-ski, participou desse encontro, assim como o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), que fez demonstrações com os etilômetros e deixou em exposição a motocicleta modelo Harley Davidson. Nem a chuva foi capaz de dispersar o público.

Programação

A exposição da PM acontecerá durante toda a temporada de verão, sempre aos sábados, e vai passar por todas as cidades do Litoral. Confira as datas, locais e horários do Ciclo de Exposições da PMPR no litoral paranaense:

Dezembro

31/12 – Matinhos – 16h às 20h

Janeiro

07/01 – Pontal do Paraná – 16h às 20h

08/01 – Guaratuba – 09h às 13h

14/01 – Matinhos – 16h às 20h

15/01 – Pontal do Paraná – 09h às 13h

21/01 – Guaratuba – 16h às 20h

22/01 – Morretes – 09h às 13h

28/01 – Matinhos – 16h às 20h

29/01 – Paranaguá – 09h às 13h

Fevereiro

04/02 – Pontal do Paraná – 16h às 20h

05/02 – Antonina – 09h às 13h

11/02 – Guaratuba – 16h às 20h

12/02 – Matinhos – 09h às 13h