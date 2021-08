Já tem programação para o feriadão? O Museu Oscar Niemeyer estará aberto, excepcionalmente, na segunda-feira (06) que antecede os feriados de 7 de setembro e o Dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira de Curitiba (8 de setembro). O MON também manterá seu funcionamento normal durante toda semana, das 10h às 18h, inclusive nos feriados de terça e quarta-feira.

Será uma oportunidade para visitar duas novas exposições inéditas: Mens Rea: A Cartografia do Mistério, de Mac Adams, e África, Expressões Artísticas de um Continente.

A exceção para a abertura tem o objetivo de oferecer mais uma opção para que o público visite o local com segurança, considerando o distanciamento necessário durante a pandemia. Um rígido protocolo sanitário prevê, entre outras medidas, limitação de visitantes no Museu e limites individuais de público nas salas expositivas, de acordo com o tamanho de cada uma.

Outra medida adotada foi a substituição de todo o material impresso, como guias e folders, por versões digitais disponíveis por QR codes. O protocolo completo de segurança do MON está disponível AQUI.

A MON Loja também abrirá na segunda, seguindo o horário de funcionamento do Museu. No local, o visitante encontra presentes, peças de design assinadas, livros de arte e livros infantis, além de catálogos e souvenirs de exposições de arte com a marca do Museu Oscar Niemeyer. Para mais informações acesse este LINK.

Várias exposições estão em cartaz no MON: Mens Rea: A Cartografia do Mistério; de Mac Adams; África, Expressões Artísticas de um Continente; Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses – Segunda Edição; O Mundo Mágico dos Ningyos; Luz ≅ Matéria; Espaço Niemeyer; Cones e obras do Pátio das Esculturas.

O Museu Oscar Niemeyer (MON) abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além da mais significativa coleção asiática da América Latina. Seu acervo conta com mais de 9 mil peças, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, 17 mil deles de área para exposições, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina.

Serviço

Museu Oscar Niemeyer

Aberto nesta segunda (6/9), das 10h às 18h

Rua Marechal Hermes, 999

www.museuoscarniemeyer.org.br