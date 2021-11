Um jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris) foi retirado, na sexta-feira (5), do canal localizado ao lado de um supermercado em Matinhos, próximo à PR-508, no Litoral do Paraná. O manejo foi realizado pela equipe do Instituto Água e Terra (IAT), com apoio de um biólogo e consultor sênior da STCP Engenharia de Projetos e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Segundos as equipes, o jacaré é uma fêmea adulta, com cerca de 1,92 metros e que pesa aproximadamente 50 quilos. O animal foi avistado no local por moradores, que solicitaram sua retirada ao órgão ambiental.

+ Leia mais: Risco de acidentes aéreos como o de Marília Mendonça é baixo, diz especialista

“Foi uma solicitação da comunidade que atendemos e também houve a necessidade de remover o animal para um local mais adequado, pensando em seu bem estar e maior qualidade de vida”, destacou a chefe do Setor de Fauna do IAT, bióloga Paula Vidolin.

O manejo do animal durou cerca de quatro horas, até o Estado encontrar um local adequado para sua translocação. “Ele foi solto no leito do rio Guaraguaçu, onde já existe uma população estabelecida do jacaré-do-papo-amarelo”, afirmou a bióloga do Escritório Regional do IAT no Litoral, Fernanda Felisbino.

O jacaré-de-papo-amarelo é natural do Litoral. Situações de risco com esse ou outros animais devem ser informadas ao IAT.

Web Stories