Um jacu que “fazia a festa” em um desses mercadinhos de conveniência instalados em condomínios foi motivo de diversão para moradores da região do Campo Comprido, em Curitiba. Há cerca de dez dias, a empresa dona do mercadinho reclamou de furos encontrados em pacotes de salgadinho e pipoca. A primeira suspeita recaiu sobre a criançada, mas as câmeras mostraram que o suspeito era pra lá de inusitado.

O jacu é uma ave de médio porte, que chega a medir de 68 cm a 75 cm, pesando cerca de 1,2 kg. Não são raras as visitas de jacus a diversos bairros da capital, assim como de outras aves, a exemplos dos periquitos da Praça da Espanha. Mas a “saidinha para as compras” é uma novidade. “Tinha reclamação de que os pacotes estavam estragados. O síndico achou muito estranho que crianças fizessem isso, pois elas gostam é de brincar pelo condomínio. Foi quando as câmeras de segurança mostraram o jacu. Todo mundo achou graça”, contou um morador que preferiu não se identificar.

O mesmo morador disse que até a empresa responsável pelo mercadinho ficou surpresa e logo se desculpou por reclamar das crianças. “Depois, o pessoal ficou de tocaia e foi lá filmar o jacu com o celular. A porta costumava ficar aberta, por isso ele passou alguns dias entrando lá, sem ninguém perceber. O vídeo bombou no grupo de Zap”, brincou o morador, que enviou um dos vídeos para a reportagem.

Veja o vídeo do jacu “fazendo a festa”

Nas imagens, é possível ver a ave no meio das prateleiras do mercadinho. Após o ocorrido, o síndico determinou que os moradores passassem a fechar a porta do mercadinho, por um tempo, para evitar o retorno do jacu.

A instalação de minimercados dentro de condomínios cresceu em Curitiba com a pandemia de coronavírus (covid-19), por causa da facilidade de compra e a chegada do isolamento social. Como já mostrava a Tribuna em janeiro de 2020, há, até mesmo, lojas de conveniência disponíveis para compra de carne e outros itens.

