Começa nesta terça-feira (19) a segunda edição do Jantar do Bem, ação social que arrecada fundos para o custeio do Hospital Pequeno Príncipe, de Curitiba. O evento terá um menu especial com entrada, prato principal e sobremesa entregue somente pelo delivery, por conta das restrições necessárias para prevenir o contágio do coronavírus.

Segundo Ety Cristina Forte Carnero, diretora-executiva do Hospital Pequeno Príncipe, essa é uma das fontes de arrecadação da instituição, voltada exclusivamente ao atendimento pediátrico no país.

“Ações como essa e contar com o apoio da sociedade fazem possível o nosso dia a dia acontecer em prol das crianças. Nos permitem ousar, sonhar e fazer mais por nossos pacientes”, explica.

+ Leia mais: Remédio testado contra a covid-19 em Curitiba reduz pela metade os internamentos

O menu, criado pelo Buffet Nuvem de Coco, tem uma burrata com miniverdes ao molho de limão siciliano de entrada; um mignon na manteiga Paris com bolacha de gnocchi à romana com molho de queijos de prato principal; e um ravióli de chocolate com calda de chocolate branco de sobremesa.

O valor do menu é de R$ 340 e será entregue na data de preferência do cliente, nos dias 19, 20, 21, 26, 27 e 28 de outubro, das 19h30 às 21h. Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp (41) 98885-7018 ou no e-mail sarah.santos@hpp.org.br.

Web Stories