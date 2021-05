O Jardim Botânico de Curitiba, um dos pontos turísticos mais bonitos da capital, começou a ganhar um novo paisagismo nesta semana para encarar o inverno. Segundo a prefeitura, o espaço receberá 100 mil novas mudas de amores-perfeitos. As trocas das flores do paisagismo de Curitiba por espécies mais adaptadas ao clima frio, tempo seco e com maior ocorrência de geadas já é tradição na cidade. E o primeiro lugar a receber as novas mudas é sempre o Botânico. Várias cores de flores serão usadas.

Em seu Facebook, o prefeito Rafael Greca (DEM) comemorou os trabalhos na manhã de domingo (16) com a postagem de um “bom dia” com uma foto de amores-perfeitos. “Nosso diretor de produção vegetal, José Roberto Roloff, começa a replantar 100 mil mudas de amor-perfeito trazidas dos 2 Hortos Municipais do Guabirotuba e da Barreirinha. Os novos canteiros vão compor o visual de inverno da nossa amada Cidade”, escreveu Greca.

De acordo com o diretor de Produção Vegetal da Secretaria do Meio Ambiente (SMMA), José Roberto Roloff, ainda devem levar cerca de duas semanas para que todas as mudas floresçam. Nos desenhos geométricos do Jardim Francês estão sendo plantadas cores sortidas. “Para o desenho do canteiro central definimos as cores amarela e azul com branco, já que é um dos locais mais fotografados, com a estufa ao fundo”, explicou Roloff ao site da prefeitura.

Segundo a SMMA. para o restante da cidade – parques, praças e canteiros de avenidas –, serão cerca de 500 mil mudas de amores-perfeitos, bocas-de-leão e cravinas. A produção vem toda do Horto Municipal do Guabirotuba.

Restrições da pandemia

Quem quiser conferir a beleza das unidades de conservação com as flores de inverno, deve levar em conta que a cidade continua com restrições para conter a disseminação da covid-19.

Conforme decreto da prefeitura, os locais permitem atividades individuais, sem contato, com uso obrigatório de máscara, distanciamento e higienização das mãos com álcool em gel. No Jardim Botânico, a estufa e o Jardim das Sensações permanecem fechados ao público.