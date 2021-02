O Jardim Botânico, um dos cartões postais de Curitiba, inaugurou um novo estacionamento nesta quarta-feira (3), com entrada pelo cruzamento da Linha Verde com a BR-277. O espaço conta com 225 vagas para veículos, incluindo as destinadas a pessoas com deficiência e idosos, e mais sete para ônibus de turismo.

Quem estaciona pelo novo espaço tem acesso ao Jardim Botânico pelo bosque. A área onde fica o estacionamento foi comprada pelo município e vai abrigar também o novo Museu de História Natural de Curitiba. Segundo o prefeito Rafael Greca, o projeto faz parte da retomada econômica e do turismo no pós-pandemia.

Ativação de vagas por app

Operado pela Urbs, o espaço tem vagas de EstaR de duas horas e vai funcionar durante todo o período de abertura do Jardim Botânico, das 6h às 20h. A ativação, assim como nas vagas das ruas da cidade, será feita por aplicativo.

Nestes primeiros dias, a Setran fará apenas orientação. A cobrança começa na próxima segunda-feira (8). A partir daí, a não ativação de créditos nos aplicativos já gera autuação. Dúvidas sobre o Estar Digital podem ser tiradas neste link.

As obras incluíram o nivelamento do piso, novo pavimento, iluminação, cercamento e renovação do calçamento do entorno próximo ao viaduto da BR-277. Os trabalhos são das secretarias municipais do Meio Ambiente e de Obras.

Acompanharam o prefeito na vistoria e abertura do novo espaço a secretária do Meio Ambiente, Marilza Oliveira Dias; o secretário de Obras, Rodrigo Rodrigues; o presidente da URBS, Ogeny Pedro Maia Neto; o coordenador técnico da Setran, Alvacir Mendes; o diretor de Produção Vegetal da Secretaria do Meio Ambiente, José Roberto Roloff; e a administradora da Regional Matriz, Rafaela Lupion.