Na contagem regressiva para o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021, lançado nesta segunda-feira (25), os canteiros, parques e praças da cidade já começaram a trocar o cor-de-rosa das bocas-de-leão e petúnias pelo vermelho das sálvias.

Os plantios das flores natalinas e especiais para os dias mais quentes começaram pelo Passeio Público e pelo Jardim Botânico, dois palcos das atrações. Apenas no Jardim Francês – os canteiros em formato geométrico do Jardim Botânico – são 100 mil mudas, a maioria sálvias vermelhas, e a estimativa é de que elas comecem a florescer em cerca de dez dias.

“Fazemos a composição com os tagetes amarelos para fazer o formato característico do pinheiro natalino, que sempre faz sucesso nas fotos dos curitibanos e turistas”, explica o diretor de Produção Vegetal da Secretaria do Meio Ambiente, José Roberto Roloff.

Do Horto para as ruas

As flores fazem parte da produção do Horto Municipal do Guabirotuba, que é de cerca de 2,5 milhões por ano, com diversas espécies, conforme as estações do ano. No total, 600 mil mudas estão sendo destinadas para enfeitar diversas partes da cidade para as festas natalinas.

Também fazem parte dos cenários da cidade para o Natal e para os dias mais quentes da primavera e do verão as sunpatiens e begônias. O Departamento de Parques e Praças já finalizou as trocas de flores nos parques Barigui e Tanguá. Em breve, vai ser possível contemplar o paisagismo no canteiro da Avenida Manoel Ribas, no caminho para Santa Felicidade e no Memorial Paranista do Parque São Lourenço.

