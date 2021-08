O Passeio Público conta agora com uma novidade do programa Jardins de Mel. Ninhos de abelhas sem ferrão foram colocados nas árvores, e até mesmo em frestas de concreto pelo parque. Eles foram desenvolvidos pelo Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna e foram identificados e sinalizados.

“Colocamos pequenos troncos com QR-Codes que levam à página do Jardins de Mel no site da Prefeitura de Curitiba”, conta o diretor Edson Evaristo. “Trata-se de mais um reforço em nosso trabalho de Educação Ambiental”, completa. Cada um dos pontos também está marcado no mapa do Passeio, que fica próximo ao Coreto Digital.

O trabalho é resultado de um “recenseamento” dos ninhos, de acordo com a bióloga responsável pelo Jardins de Mel, Solange Malkowski. Apenas nesta etapa foram identificadas oito colmeias. “Mas esse trabalho é contínuo e acreditamos que após a revitalização do Passeio e com o clima ficando mais quente, ainda vamos ver novas por aí”, comenta.

E esse tipo de sinalização, acredita Solange, ajuda na preservação das abelhas nativas, polinizadoras de 90% das plantas brasileiras. “A sensibilização das pessoas para a importância delas só foi possível com a informação a respeito delas e esse é um dos grandes resultados do projeto até agora”, diz.

Novidades

Além das jataís – já conhecidas e trabalhadas nas caixas dos 57 Jardins de Mel espalhados pela cidade – há no Passeio Público colmeias de tubunas e bocas-de-sapo. Para saber mais sobre elas e identificar as entradas dos seus ninhos, é só acessar a página do programa.

