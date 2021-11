Depois da inauguração da terceira loja da cafeteria Starbucks em Curitiba, realizada na quinta-feira (25), o Jockey Plaza Shopping ainda deve receber nove novas operações até o fim do ano e outras cinco até janeiro.

Em dezembro, inauguram as lojas de roupa Believed e J. Canedo, a de tênis World Tênis, e a Baruj Relógios, além de uma unidade da Samsung. No setor de alimentação, a novidade será a Detroit Stakehouse; no entretenimento, uma unidade da Curitiba Air Soft; e nos serviços, uma loja da Botoclinic, voltada para harmonização facial, e uma filial do Instituto de Neurologia de Curitiba (Hospital INC).

Logo no início de 2022, chegam ao shopping o restaurante indiano Yummy 36, a cafeteria The Coffee e a loja especializada em milkshakes Milky Moo, na parte de alimentação. A loja de roupas Vestiário e a de veículos seminovos M1 Motors também abrirão suas portas.

De acordo com o Jockey Plaza, as inaugurações previstas para os próximos dois meses somadas às de novembro correspondem a 12% da área bruta locável do shopping, com aproximadamente 6.133 metros quadrados de novas operações.

