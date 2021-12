Paulo Henrique Joanello, de 39 anos, conquistou nesta semana o bracelete de um dos torneios de poker mais importantes do mundo. O torneio (Evento #77 – US$ 1.500 FIFTY STACK No-Limit Hold’em) integra o WSOP (World Series of Poker) e pagou ao curitibano a bagatela de US$ 321.917, ou seja, R$ 1.796.264,66 pela cotação do dólar desta quinta-feira (31). Esta foi o 17º bracelete conquistado por um brasileiro.

Apesar de não ser um jogador de poker profissional, Paulo tem o poker como profissão. “Eu trabalho com aplicativos de poker, possuo 14 clubes nesses aplicativos e vivo do poker (não jogando”, contou. Esta foi a 4ª vez em que Paulo participou de torneios em Las Vegas, a primeira que conseguiu ir “longe”.

O poker chegou na vida de Paulo como o baralho chega na vida de todos mundo. “Ainda menino, brincando em casa. Mas os primeiros passos mesmo aconteceram em 2007, quando morei na Austrália. Conhecia as regras e uns amigos jogavam. Aí começamos a ir a cassinos, pubs e foi me desenvolvendo. Em 2008, quando voltei ao Brasil, comecei a frequentar clubes e a coisa foi crescendo”, disse.

Paulo é o terceiro curitibano a conquistar um bracelete do WSOP. Os outros dois foram Alexandre Gomes e Yuri Martins, atualmente considerado o melhor do mundo. “A água aqui no Paraná é diferenciada. O maior formador deve ser São Paulo, mas os melhores são do Paraná”, disse, orgulhoso.

Na mesa final, quando restavam três jogadores, o curitibano era o que tinha menos fichas. Mas emplacou uma boa sequência, eliminou o tcheco Martin Bicanik e foi para head-a-head com o americano Toby Price. A liderança trocou de mãos algumas vezes, mas no final com um par de reis (KK) ele superou o rival (que tinha dama e dois Q2). No flop vieram 69Q, seguidos por um 6 no turn e um 9 no river.

Foto: Rachel Kay Miller

Veja como ficou a classificação final:

1 – Paulo Joanello (Brasil) – US$ 321.917

2 – Toby Price (EUA) – US$ 198.970

3 – Martin Bicanik (República Checa) – US$ 146.061

4 – Ron Moisescu (Israel) – US$ 108.349

5 – Roognsak Griffeth (EUA) – US$ 81.228

6 – Alex Hallay (França) – US$ 61.550

7 – Elio Fox (EUA) – US$ 47.145

8 – David Morel (EUA) – US$ 36.508

9 – Scott Hall (EUA) – US$ 28.585