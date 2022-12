A partir das 14h desta sexta-feira (2), o transporte coletivo terá reforço por conta do jogo do Brasil contra Camarões pela Copa do Mundo do Catar. O jogo, marcado para as 16h, deve provocar aumento do fluxo de passageiros que se deslocam para ver a partida.

Todos os eixos com veículos expressos e ligeirões circularão com mais ônibus dos principais pontos no centro da cidade em direção aos terminais, segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), que gerencia o transporte coletivo na capital.

Também serão colocados mais veículos à disposição da fiscalização nos principais terminais da cidade para atender a demanda.

No último jogo no mesmo horário, quando o Brasil enfrentou a Sérvia, o movimento de passageiros antes da partida foi 73% maior do que em dias normais.

Linhas

A Urbs vai ampliar o número de veículos nas linhas 022 e 023 Inter 2 (em ambos os sentidos), 505 – Boqueirão / C. Cívico, 506 – Bairro Novo, X36 – Caiuá / Guadalupe, 902 – Sta. Felicidade, 040 – Interbairros IV e 050 – Interbairros V.

Linhas alimentadoras também terão reforço, como as que atendem a região do Tatuquara: 680 – Rurbana, 650 – Sta. Rita Pinheirinho, 674 – Rio Bonito e 690 – V. Juliana. Na região do Sítio Cercado contarão com mais veículos as linhas 541 – Bairro Novo A e Bairro Novo B.

A linha 216 – Cabral / Portão contará com apoio para atender a região do Portão, Prado Velho e Cabral.