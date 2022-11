Maria da Conceição Santos Fiuza, 65, mora na Favorita, em Araucária, desde o início da comunidade. Presidente do Clube de Mães há oito anos e da Associação de Moradores há dois anos, ela conta que tem prazer em realizar esse trabalho para ajudar as pessoas. Há três anos, dona Conceição, como é conhecida pelos vizinhos, recebeu uma casa da TETO Brasil, uma Organização da Sociedade Civil (OSC) presente no Brasil desde 2006. Neste final de semana, uma nova edição do programa, que contará com nomes consagrados do futebol, quer arrecadar R$ 1 milhão para a construção de mais casas em Curitiba e região.

“Antes eu morava em uma casa bem acabada, derrotada, e me sentia muito triste porque não tinha condições de fazer outra. A TETO construiu esta que moro hoje. Minha autoestima melhorou muito, foi um verdadeiro presente de Deus. Mudo a cor da minha casa todos os anos para que ela fique sempre bonita e conservada, ela já foi rosa, azul, agora é verde”, compartilha dona Conceição.

Segundo as informações do Relatório de Impacto TETO Brasil 2021, nos 15 anos que atua no país, já foram construídas, por meio da mobilização de voluntários e dos moradores das comunidades, 4.587 moradias de emergências. “O trabalho da TETO transforma a vida das pessoas humildes, principalmente das mulheres. Só o fato de ter uma casinha onde a pessoa possa dormir tranquila sem ter goteira e sem entrar vento já levanta o astral”, afirma dona Conceição.

O relatório da TETO mostra ainda que no Brasil há 5,8 milhões de famílias sem casa ou que vivem em moradias precárias. Além de que 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto, 19 milhões de pessoas passam até 24 horas sem comer e 5,5 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Só em 2021, o trabalho da TETO Brasil impactou a vida de 89 mil pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social no país. No Paraná, foram construídas residências de emergência para 28 famílias de 4 comunidades diferentes, além da realização de um mapeamento e diagnóstico dessas pessoas.

Jogo Por Um TETO

Organizado pela Lapidus Network e pelo grupo Diretivo RH, do qual fazem parte 20 grandes empresas de Curitiba e Região Metropolitana, o Jogo Por Um TETO é uma parceria com a TETO Brasil e é o ponta pé inicial para arrecadar R$ 1 milhão que serão destinados para construção de moradias emergenciais em comunidades precárias de Curitiba e Região Metropolitana. A campanha para arrecadação irá até dia 22 de dezembro, com as informações sobre o montante recebido e a prestação de contas devidamente publicadas no site da TETO Brasil e do Jogo Por Um TETO.

O evento será neste sábado, dia 19 de novembro, das 12h às 17 horas, no Estádio Couto Pereira. Ao todo, 40 jogadores do Master da Seleção Brasileira e do Selecionado do Paraná entrarão em campo para disputar uma partida de futebol em prol da causa. Do Selecionado Brasileiro de Masters, estarão presentes: Dodô (Atacante), Túlio Maravilha (Atacante), Edilson Capetinha (Atacante), Flávio Conceição (Meia), Robson (Goleiro nº 1), César Prates (Lateral D), Gustavo Nery (Lateral E), Valber (Zagueiro), Alex Bruno (Zagueiro), Zé Carlos (Volante), Giovanni (Meia E), Renaldo (Volante), Toninho Carlos (Zagueiro), Milene (Camisa nº 10 – convidado especial), Ketlen ((Camisa nº 7 – convidado especial), Antônio Lucas (Treinador), além dos jogadores Tiago (Goleiro nº 12), Fábio (Lateral E), Gabriel (Atacante camisa nº 30) e Dado (Meia E)

Do Selecionado Paranaense, estarão presentes: Jetson (Atacante), Leomar (Médio), Ednelson (Lateral E), Reginaldo Nascimento (Volante), Edson Bastos (Goleiro), Alessandro (Lateral D), Igor (Zagueiro), Auri (Zagueiro), Cocito (Volante), Paulo Rink (Atacante), Lúcio Flávio (Meia), Pizzato (Goleiro), Luizinho Netto (Lateral D), Pepo (Lateral), Rogério Souza (Meia), Veiga (Médio), Lipatin (Atacante), Castorzinho (Atacante), Tcheco (Meia) e Ademir Alcantara (Meia). A comissão técnica será composta por Catega (Treinador), Serginho (Auxiliar do Treinador), Henrique (Massagista) e Willian (Rouparia). Da arbitragem, estarão presentes Bicudo (Árbitro), Ariana (Bandeirinha) e Frankelin (Bandeirinha).

Ednelson da Conceição Silva jogou no Paraná Clube, por oito anos, foi pentacampeão e campeão brasileiro pelo Paraná Clube e é um dos convidados para disputar a partida de sábado. “Nós, que temos um nome reconhecido e influência, também temos a missão participar desse jogo que vai mudar a realidade de tantas pessoas. Fico muito feliz por ter sido convidado a participar e espero que os torcedores venham se divertir e contribuir com a causa, afinal, quanto mais ingressos forem vendidos, mais casas serão construídas”, destaca.

Quem comprar o ingresso, além de contribuir com uma causa social e assistir a partida de futebol, também vai conferir uma apresentação do grupo de humor do Tesão Piá e uma do Mirage Circus, com a presença do ator Marcos Frota. O cerimonial do evento ficará por conta do ator, apresentador e humorista Gabriel Louchard. Além das atrações citadas, o evento contará com a participação da jornalista Nadja Mauad, uma feira de empreendedorismo infantil do Clube da Alice, a presença do Papai Noel e diversas ações das empresas envolvidas com a realização do Jogo Por Um TETO.

A diretora da Lapidus Network, Regina Arns, destaca a importância do evento e a seriedade do trabalho desenvolvido pela TETO Brasil. “Todo valor dos ingressos será destinado à TETO e este será o maior evento de arrecadação da história da Organização, que constrói até dez casas por fim de semana e levam esperança para centenas de famílias. Todas as empresas envolvidas no Jogo Por Um TETO estão engajadas e as expectativas para o evento são grandes”, ressalta.

Jogo será no Couto Pereira

Realizado no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no dia 19 de novembro, o Jogo Por Um TETO é um evento filantrópico que irá arrecadar fundos para a TETO Brasil. Será um dia repleto de atrações, com brincadeiras, ativações de patrocinadores e uma partida disputada por ex-jogadores. Este será o maior evento de arrecadação de fundos da história da TETO. Entre os parceiros do projeto estão a Lapidus Network, Electrolux, CNH Industrial, GRPCOM, Volvo, Mondelēz, Mobilize Financial Services, Grupo Boticário, Trane Technologies, Sodexo e Ouro Verde.

Como doar para a TETO Brasil?

Qualquer pessoa pode contribuir com essa causa tão importante. Pessoas físicas têm a possibilidade de realizarem doações recorrentes ou pontuais, fazendo parte do programa de sócios Amigos da TETO. Para empresas, existem alguns tipos de parcerias: desde doações mensais, tornando-se uma “Empresa Amiga da TETO” até atividades de Voluntariado Corporativo. Mais informações podem ser acessadas no site da OSCIP (teto.org.br).

Serviço Jogo Por Um TETO

Data: Dia 19 de novembro.

Abertura dos portões/início das atrações: 12 horas.

Início do evento: 12h30.

Término: 17 horas.

Ingressos: 1º lote até 26/10.

Valores: inteira R$80 / meia R$40.

Acesse o site para garantir seu ingresso!