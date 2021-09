Estar em casa com a família tem sido um pipoco de adrenalina nestes quase dois anos de pandemia de coronavírus (covid-19). Ansiedade, preocupação com a educação dos filhos, mudança na rotina de trabalho, tudo isso dificulta aquele relax necessário para seguir em frente. Por isso, os curitibanos estão procurando alternativas divertidas para aliviar as preocupações. Uma delas, que tem crescido entre as preferências, é o aluguel de jogos de tabuleiro (board games) em lojas especializadas. Esqueça o Ludo, Banco Imobiliário ou o War. O negócio e as opções de jogos já evoluíram bastante.

Segundo a Euromonitor International, provedora mundial de informação de negócios globais, análise de mercado e informações de consumo, o setor dos jogos de tabuleiro que antes da pandemia crescia 1% ao ano, fechou 2020 com aumento de mais de 3%. Os jogos do mercado não são Ludo, Imagem e Ação ou algo das antigas, mas os das editoras que têm os direitos sobre títulos exclusivos, elaborados no Brasil ou licenciados.

Para Felipe, dono da Vila Celta Hobby Store, no Centro de Curitiba, a procura pelas locações e a compra dos jogos de tabuleiro aumentou significativamente. Fotos: Gerson Klaina.

Para Felipe Farion de Carvalho, 36 anos, dono da Vila Celta Hobby Store, localizada no Centro de Curitiba, a procura pelas locações e a compra dos jogos de tabuleiro aumentaram consideravelmente na capital, nos últimos dois anos. Carvalho assumiu a loja faz pouco tempo, durante a pandemia, comprando-a dos antigos donos – amigos dele que foram tentar a vida nos Estados Unidos. “Eu era um frequentador. Sabia da boa oportunidade de negócio porque acompanhava de perto a evolução do mundo dos board games. Mesmo na pandemia, a loja tem muita procura, tanto para locação como para a compra de jogos”, confirma o empresário.

Na Alçapão Jogos, a mesma coisa. A loja faz locação de jogos de tabuleiro em Curitiba e entrega em casa. “Percebemos sim um crescimento”, contou o empresário Murilo Zavadinack, um dos sócios da loja. “O mercado está aquecido nos tabuleiros. Tem bastante gente nos procurando para aluguel, tem muita gente que liga para comprar jogo. Tem relação com a pandemia, mas também com a vontade do pessoal em conhecer mais os jogos”, aponta.

O bancário Diego Nogueira Yamashiro, 34 anos, frequentador da Vila Celta, diz que costuma fazer locação de jogos de tabuleiro por lá. Inclusive já comprou jogo também. “Gosto de fazer aluguel de sexta, pois consigo devolver somente na outra segunda-feira. E como não tenho muito tempo pra jogar com familiares aqui, ajuda muito ter esses dias extras. Gosto dos valores que cobram por semana, é justo comparado ao valor de venda dos jogos. Os funcionários já me conhecem. Chego, peço dicas de jogos, batemos um papo”, conta Yamashiro, que busca uma diversão a mais com a família mesmo antes da pandemia. “Eu sou de São Paulo. Quando busquei uma loja de jogos em Curitiba, a primeira que encontrei foi a Vila Celta, do antigo dono ainda”.

Rafael Sieben Bordignon, 32 anos, desenvolvedor de sistemas, gosta de jogar com a noiva. “Eu jogo desde sempre. Jogos de tabuleiro e jogos modernos. Comecei há uns dez anos, com meu irmão e amigos. Depois, fiquei afastado e voltei com a pandemia. Agora, jogamos diversos tipos. Eu tenho minha coleção e também alugo para ver se a gente vai gostar”, diz Bordignon, que costumava jogar com amigos mas a pandemia não deixa. Ele também costuma frequentar a loja Joy Joy Café, na Avenida Afonso Camargo, no bairro Cajuru.

Rafael Sieben Bordignon, 32 anos, desenvolvedor de sistemas, gosta de jogar com a noiva. Foto: Colaboração / Fernando Zequinão.

Bora entrar nesse mundo?

Para quem não conhece os novos jogos de tabuleiro, vale a pena experimentar. A reportagem viu montado na Vila Celta o tabuleiro do Everdell, lançamento que, segundo a loja, vendeu bastante. “É um jogo muito bonito. As peças imitam a realidade. Tem madeira, as frutas são de uma borracha mole, tudo para trazer o mais real possível para o jogo”, explica um dos funcionários. “O objetivo é usar os trabalhadores para coletar recursos nos espaços, construindo as ações como em uma vila de conto de fadas. Lembra aqueles jogos de computador que você tinha que crescer explorando o mapa”, conclui.

Everdell é um lançamento que está tendo bastante procura na loja Vila Celta. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Ainda segundo o funcionário da Vila Celta, que tem um canal no Youtube para explicar as regras de vários jogos, o jogo que mais sai é o Ticket to Ride. Nele, os jogadores desenvolvem formas estratégias de construir rotas de trem. “É famoso. A partir de oito anos, dá para jogar”, explica o dono da Vila Celta. “Há diversos outros jogos. Se a pessoa ainda tem aquela ideia dos jogos antigos, vai se surpreender. Tem jogos rápidos, que dá pra abrir a caixa e sair jogando, mas também tem os jogos que levam três horas só para montar o tabuleiro. Para quem joga de verdade, isso não é nada”, brinca Carvalho.

No Ticket to Ride, um dos grandes sucessos da loja, os jogadores desenvolvem formas estratégias de construir rotas de trem. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Jogos de tabuleiro em Curitiba

Quem quiser se arriscar a experimentar o aluguel de jogos em Curitiba, pode procurar as lojas da reportagem ou fazer uma busca pela internet. Com a pandemia, algumas lojas que eram conhecidas do público fecharam temporariamente. É o caso da Funbox, por exemplo. Já a Vila Celta costuma receber os clientes e abrir espaço para que eles joguem na loja. Com a pandemia, o número de pessoas está restrito, por isso é bom se programar. Em um sábado de setembro, mais de 40 clientes circularam pela loja, ou seja, tinha bastante movimento. Já durante a semana, embora haja procura, o movimento tende a ser menor.

