Sábado (28) é o Dia Internacional do Brincar, data criada em 1999 pela International Toy Library Association (ITLA), uma associação internacional de brinquedotecas, e reconhecida pelo Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), celebrada em mais de 40 países.

Para comemorar, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude promove mais uma edição dos Jogos do Piá, tradicionais brincadeiras que vão animar os curitibinhas em cinco regionais da cidade: Bairro Novo, Cajuru, CIC, Matriz e Pinheirinho.

Das 14h às 17h30min, haverá brincadeiras e festivais gratuitos na Rua Ferdinando Fermino Franciosi, entre Maria Balaban e Vanaflores de Lima Kern (Umbará); na Praça Mansueden dos Santos Prudente (Capão da Imbuia); no Parque dos Tropeiros (CIC); no Passeio Público (Matriz); e no Parque Linear Capão Raso (Novo Mundo).

Todas as ações são gratuitas e os profissionais da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) estarão nos cinco locais para orientar as atividades.

Entre as brincadeiras disponíveis neste sábado estão rolimã, pipa, futebol de botão, ping pong, bets, jogo da velha, perna de pau, futebol, brinquedos infantis, jogos gigantes de tabuleiro (xadrez, dama e trilha), oficina de bilboquê, cama elástica e pinturinha no papel kraft. A novidade nesta edição é o champ cross, uma corrida de tampinhas numa pista montada na areia.

Resgate

Os Jogos do Piá acontecem duas vezes por mês, aos sábados, das 14h às 17h30min, até o mês de dezembro, sempre em cinco locais diferentes da cidade. Em caso de chuvas são suspensos e um aviso é divulgado nas redes sociais da Prefeitura.

“Os Jogos do Piá buscam o resgate das brincadeiras antigas, que os nossos pais e avós brincavam. As atividades acontecem em locais abertos, ou seja, para que as famílias deixem um pouco as redes sociais de lado e venham participar de uma atividade sadia e de brincadeiras”, explicou o diretor de Lazer da Smelj, Jean Emmanuel Kulcheski.

Serviço: Jogos do Piá

Data: sábado (28/5)

Horário: das 14h às 17h30min

Regional Pinheirinho

Parque Linear Capão Raso (R. José Alcídes de Lima, 2.371 – Novo Mundo)

Regional Bairro Novo

R. Ferdinando Fermino Franciosi, entre as Ruas Maria Balaban e a Vanaflores de Lima Kern – Umbará



Regional Matriz

Passeio Público (R. Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro)

Regional Cajuru

Praça Mansueden dos Santos Prudente (R. Prof. Nivaldo Braga, s/n – Capão da Imbuia)

Regional CIC

Parque dos Tropeiros (R. Maria Lúcia Locher de Athayde, s/n – Cidade Industrial De Curitiba)