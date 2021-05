Um whisky levemente adocicado, com notas de baunilha, maçã e caramelo. É esta a nova proposta da marca Johnnie Walker, que está lançando esta semana o Johnnie Blonde (R$ 84,90), uma bebida feita com trigo de Cameronbridge e maltes frutados. A nova bebida, considerada uma versão de whisky mais versátil e ideal para drinks, recebeu em dezembro do ano passado a medalha de ouro na International Spirits Challenge.

A marca, que pertence a multinacional Diageo, escolheu cidades-piloto para lançar o novo produto, sendo Curitiba a única cidade brasileira a participar da ação. Ao redor mundo, o Johnnie Blonde está sendo oferecido em bares, restaurantes, supermercados e delivery em Monterey (México), Bangkok (Tailândia), Sofia (Bulgária), Houston (EUA), além de alguns pontos estratégicos espalhados pela Alemanha.

Para divulgar a versatilidade da bebida, considerada pela marca a versão mais doce de sua linha, a Diageo está apostando numa mistura com refrigerante de limão e/ou fatias de laranja. Chamado de Blonde Citrus, o drink é uma forma de fazer com que características da bebida, como o sabor doce, vibrante e frutado, entrem em evidência com o toque do limão. O bartender e embaixador de Johnnie Blonde no Brasil, Romero Brito explica que esta junção surpreende até mesmo aqueles que não gostam de whisky, tornando a bebida refrescante e ideal para qualquer época do ano.

“É levemente adocicado e com notas cítricas marcantes que o tornam ideal para fazer a mistura perfeita e simples. Com certeza vai agradar todos os apreciadores de drinques. E, para aqueles que não arriscam entrar no mundo do whisky, sejam bem-vindos porque Johnnie Blonde vai fazer você mudar de ideia”, comenta Brito.

Johnnie Blonde pode ser encontrado em bares, restaurantes e supermercados da cidade a partir de maio (garrafa de 700ml/ teor alcóolico 40%).

Na capital paranaense, o drink Blonde Citrus pode ser degustado nas “embaixadas” Johnnie Walker: os bares Ambar, Lo Buda (Vila Yamon), Quitutto e We are Bastards. Uma ação da Diageo, em parceria com o aplicativo Rappi, também distribuirá centenas de minigarrafas (50 ml) de Johnnie Blonde e Sprite, para que os clientes de delivery possam experimentar a novidade.

Para fazer em casa o Blonde Citrus:

Encha um copo longo com gelo;

Coloque 50 ml de Johnnie Blonde;

Adicione 150 ml de refri de limão;

Finalize com uma fatia de laranja.

Graduação alcoólica (7%)