Uma jornalista foi agredida na noite desta última quinta-feira (27), no Centro de Curitiba. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra a jornalista Magaléa Mazziotti, de 43 anos, explicando a violência que sofreu após encontrar com amigos na região central da capital. A suspeita é de que ela teria sido agredida porque estava com adesivos da campanha de Lula colados na roupa.

“Fui atacada agora, não sei se porque eu estava com adesivos do Lula. Tive o rosto cortado, a princípio não levaram nada. Eu acho que foi porque eu estava com adesivos do Lula, expondo quem eu vou votar no domingo”, explica a jornalista no vídeo.

Magaléa precisou dar pontos no rosto e está com vários hematomas pelo corpo. Ela registrou Boletim de Ocorrência (BO) no 1º Distrito Policial de Curitiba nesta tarde de sexta-feira (28).

A reportagem da Tribuna tentou contato com a jornalista, mas ainda não obteve retorno.