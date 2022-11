Uma mulher de 18 anos passou duas noites presa acusada de injúria racial contra uma vizinha. O caso ocorreu no bairro Campo de Santana, em Curitiba, após vários desentendimentos em um condomínio. A jovem racista não teve o nome divulgado pela Polícia.

De acordo com informações da Polícia Civil, a pedagoga Katiussia Graziella da Silva, mãe de dois filhos, gravou por celular o momento em que a vizinha a chama de “preta encardida“. Na sequencia, a acusada mantém as ofensas, mas direciona o xingamento ao filho da pedagoga que tem 15 anos. “Grava, faz o que você quiser. Tira esse filho veado de perto de mim”, grita a jovem de 18 anos.

A partir dessa fala, Katiussia revelou que partiu em direção da jovem para brigar. “Eu estou defendendo a minha raça, e é assim que tem que ser. Eu acostumei, eu cresci tendo que ficar quieta, deixar passar, deixar passar. Mas nesse nível que está chegando, tá ficando difícil… “, afirmou a pedagoga à RPC.

A polícia foi chamada e a jovem foi presa por injúria racial, crime inafiançável (sem direito a fiança). A jovem passou duas noites presa, e foi liberada na segunda-feira (14), após audiência de custódia.

Virou rotina

A pedagoga relatou que são meses de insultos, que teve início devido a um desentendimento entre crianças, no parquinho do prédio. A confusão entre o filho mais novo da pedagoga e o primo da jovem suspeita de racismo foi no ano passado. Katiussia teria discutido com a jovem e com uma tia dela.

A acusada já teria sido flagrada cuspindo na cara da vítima por câmeras de vigilância. “Sou preta, sim, meus avós são africanos, e eu vou até o fim. Pela segurança dos meus filhos, da minha, e da minha família. Chega. Chega de racistas, chega de racismo, chega”, desabafou a pedagoga na RPC.

Veja que incrível!

