A Polícia Civil do Paraná busca informações do paradeiro da jovem Amanda Albach Silva, de 21 anos, que está desaparecida desde o último dia 15, após sair de uma balada de Jurerê Internacional, em Florianópolis, litoral de Santa Catarina. Antes de retornar a Fazenda Rio Grande, onde vive com a família, ela teria tido à família que voltaria do estado vizinho por meio de um app de carona.

De acordo com o advogado da família de Amanda, Michel Pinheiro, o último contato com a jovem ocorreu no dia 15 de novembro. “Ela mandou uma mensagem para os pais, por volta das 20h40, dizendo que voltaria de madrugada para Fazenda Rio Grande. A partir daí, não se teve mais nenhuma notícia sobre ela. O celular está desligado e a Amanda nunca mais acessou o WhatsApp”, disse o representante da família ao portal G1 Paraná.

Amanda tinha ido ao estado vizinho com um casal de amigos para passar o feriado do dia 15 de novembro em Imbituba, também no litoral catarinense. Segundo o advogado, estes amigos contatam que viram Amanda sair da festa em Jurerê internacional e nunca mais a viram. A família fez o boletim de ocorrência na Polícia Civil de Santa Catarina. Ela trabalhava com frequência no estado vizinho como promotora de vendas.

Amanda trabalhava como promotora de eventos e a Polícia busca informações do seu desaparecimento. Foto: Reprodução/Facebook.

Ajude!

Se você tiver informações sobre o paradeiro de Amanda, pode avisar a Polícia Civil do Paraná pelo telefone (41) 3608-7200.

