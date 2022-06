Um jovem que teria sido agredido na sexta-feira (17), em uma festa de aniversário do Bar do Pedrão, no bairro Jardim Botânico, em Curitiba, relatou nas redes sociais que sofreu tortura. O bar comentou nas redes sociais sobre o fato, disse que irá alterar a equipe de seguranças da casa e que está apurando melhor o caso para dar uma resposta justa aos clientes.

Segundo relatos do amigo da vítima, o jovem foi espancado por seguranças durante uma festa com bebida alcoólica à vontade. O evento faz parte da comemoração dos seis anos do Bar do Pedrão, frequentado por estudantes da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Na publicação, o autor relata que o amigo foi levado para uma salinha por seguranças e teria ficado seis minutos. A agressão teria sido motivada por um questionamento da vitima quanto ao comportamento dos seguranças para com a namorada.

Além das agressões, uma correntinha e um moletom que estavam sendo usados pela vítima teriam sido levados pelos seguranças.

e meu amigo q foi espancado pelos seguranças na festa de aniversário do Bar do Pedrao, compartilha ai pra galera ver como sao bem preparadas as equipes de segurança. bonus: roubaram a corrente e moletom dele pic.twitter.com/xZXIwnGOqY — Cubriel (@gabrielzao_pika) June 20, 2022

E aí Pedrão!

O Bar do Pedrão respondeu as acusações também pelas redes sociais. Em nota, o estabelecimento informou que recebeu em choque a notícia das agressões e que todos o bar irá trocar a equipe de seguranças. “Na última sexta, 17/06/22, aconteceu a festa de aniversário do Pedrão Bar e os relatos que chegaram à organização através de comentários e mensagens de nossos clientes, posteriormente ao evento não só nos chocou, mas também como nos fez subir um alerta. Em primeiro lugar já informamos que nenhum segurança terceirizado desse evento, em hipótese alguma, voltará a prestar serviços no Pedrão Bar ou em outras festas realizadas por nós. Em todos esses anos de Pedrão, sempre prezamos por atender todos de forma muito tranquila e nos entristece muito saber que vocês se sentiram de alguma forma ofendidos, agredidos ou desrespeitados. Além disso, já estamos trabalhando para atualizar nosso esquema de segurança com uma equipe totalmente nova e mais bem equipada. Iremos trabalhar para que tudo seja esclarecido e além disso, para que nunca mais esses acontecimentos se repitam”, diz parte da nota.

