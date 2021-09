No Centro

Um jovem de 24 anos foi preso pela Guarda Municipal (GM) pichando um edifício na Praça Tiradentes, no Centro de Curitiba, na madrugada deste sábado (18). Uma outra pessoa que participava da pichação conseguiu escapar dos agentes.

Segundo a GM, a dupla estava pichando entre o terceiro e o quarto andar do edifício quando perceberam a chegada dos guardas. O detido tentou fugir, mas acabou caindo de uma altura de três metros. Depois da queda, ainda tentou resistir à prisão. Ele estava com uma lata de tinta vermelha.

O rapaz é reincidente no delito de pichação e além de ser conduzido para a Delegacia do Meio Ambiente, foi multado em R$ 10 mil, conforme legislação municipal. A síndica do condomínio também compareceu à delegacia para representar o crime.

Denuncie

Cidadãos podem contribuir para reprimir a pichação. Caso perceba a atividade, a orientação da prefeitura é entrar em contato pelo telefone 153 da Guarda Municipal.

