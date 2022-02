Um jovem haitiano, de 27 anos, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (28), em Curitiba, ao sair de um bar no Alto Boqueirão. Segundo a Polícia Civil (PCPR), que investiga o caso, o crime pode ter sido motivado por ciúmes. O crime ocorreu quando a vítima e um amigo deixavam o estabelecimento para entrar em um carro de aplicativo, acompanhados de uma mulher. O suspeito dos disparos seria o cônjuge dela.

Na manhã desta segunda, o delegado Marcos Fontes disse que houve dois crimes nesta ação. O homicídio em si e, também, a tentativa de homicídio contra o motorista de aplicativo, que, a princípio, não tinha nada a ver com o desentendimento no bar, mas também foi atingido por disparos.

“Os dois amigos, depois de saírem do bar, da lanchonete, foram em direção ao carro de aplicativo. De repente, do outro lado da rua, vem um homem correndo, armado, e se aproxima do lado do motorista e efetua os disparos de arma de fogo. O haitiano que estava no banco do carona morreu na hora. O motorista ficou ferido”, explicou Fontes.

Segundo a PCPR, câmeras de segurança registraram o momento da ação, que foi por por volta das 4h. Nas imagens, dá para visualizar o suspeito com uma arma na mão. Ele atira e foge.

Busca pelo autor dos disparos

“As investigações, agora, prosseguem no sentido de identificar o autor e o motivo que o levou a praticar o crime. Tudo indica que a ação começou dentro do bar, quando houve um desentendimento entre o autor e a vítima”, finalizou o delegado.

A PCPR pede que a população entre em contato com a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), caso surja qualquer informação que ajude a identificar o suspeito. O contato terá sigilo e pode ser feito pelos telefones (41) 3360-1400 e (41) 3360-1446.