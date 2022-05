Uma tentativa de furto de cabos elétricos terminou mal em Curitiba nesta manhã de domingo (15). Um jovem, de 21 anos, teve 90% do corpo queimado ao invadir uma subestação da Companhia Paranaense de Energia (Copel) localizada na Avenida Comendador Franco, no Jardim Botânico. A ocorrência foi por volta das 11h45, horário em que um desligamento da subestação foi registrado no sistema da Copel.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi encontrada caída dentro da subestação. Os ferimentos de queimaduras por choque elétrico foram graves e o jovem foi encaminhado ao Hospital Evangélico. Até por volta das 16h, não havia informações sobre o estado atual de saúde dele.

A Copel informou que pelos cabos dos quais se suspeita que poderiam sofrer a tentativa de furto passam 69 mil volts de energia elétrica. A companhia confirmou que a subestação foi desligada por cerca de dois minutos, entre 11h43 e 11h45 deste domingo. No local há avisos de que a entrada é proibida por risco de choque elétrico.

O caso será investigado. O atendimento da ocorrência, segundo a PM, teve a presença da Guarda Municipal de Curitiba.

