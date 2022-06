Um jovem de 23 anos morreu na madrugada deste sábado (25), em Curitiba, ao bater com a moto em uma grade da Praça do Japão, no Batel. Segundo informações, ele pilotava pela Rua Saint Hilaire, quando perdeu o controle do veículo. Uma jovem que estava na garupa, da mesma idade, se feriu levemente.

Com a força da batida, a moto foi parar em uma árvore. Segundo o portal G1 Paraná, o jovem foi arremessado e não resistiu aos ferimentos. Ele morreu no local. O portal G1 também apurou que testemunhas afirmaram que o motorista dirigia em alta velocidade e que vinha furando vários sinais.

A Guarda Municipal de Curitiba (GM) atendeu a ocorrência. A jovem garupa foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador, no Portão.

