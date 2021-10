O publicitário Matheus de Lima Domingues, 25 anos, que estava desaparecido desde o dia 30 de setembro voltou para casa no sábado (16), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. O jovem chegou a ficar alguns dias em Santos, no litoral de São Paulo, mas já está ao lado de familiares. O rapaz ficou conhecido por vídeos na internet em que se mostrava interessado em um dia virar prefeito da capital paranaense.

Em uma conversa rápida por telefone com a reportagem da Tribuna do Paraná, Claudio Rodrigues, o pai do jovem, confirmou a informação que o filho retornou para casa após 15 dias desaparecido. Matheus chegou a ser visto na véspera do dia 1° de outubro, em um posto de combustível em Campina Grande do Sul. Pediu a um borracheiro para arrumar o pneu de sua bicicleta, mas sem sucesso. No dia seguinte, Matheus foi visto entrando em um caminhão azul sentido São Paulo. “Estou indo reencontrá-lo para saber mais informações, mas o importante que ele voltou sozinho para casa. É uma felicidade incrível”, disse o pai neste domingo (17).

LEIA TAMBÉM:

>> Aliança achada no Couto Pereira em 1995 é devolvida para o dono na data dos 112 anos do Coritiba

>> Caminhão gigante não aguenta subida, quebra e bloqueia faixa de importante rua de Curitiba

Essa não foi a primeira vez que ocorre o desaparecimento de Matheus. Segundo o pai, nas outras oportunidades ele sumia, mas logo retornava. “Vamos acompanhar nos próximos dias para que isso não se repita”, relatou o pai se referindo a algum tipo de tratamento que Matheus venha a realizar.

Pretensão política

Apesar de não ser filiado a nenhum partido político, Matheus tinha o sonho de se tornar prefeito de Curitiba na última eleição. Ele criou um canal no Youtube para falar sobre o seu projeto pessoal e atraiu a atenção de vários internautas.

Web Stories