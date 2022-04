Um adolescente de 17 anos foi vítima de afogamento no Litoral do Paraná, no fim da manhã deste sábado (16). Ele foi socorrido com a ajuda do helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA). A ocorrência foi em Matinhos.

Segundo o BPMOA, a aeronave Falcão 04 foi utilizada em apoio ao Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate do jovem no mar do Balneário Junara.

+ Leia mais: Estação Espacial passa pelo céu de Curitiba neste sábado. Dá pra ver a olho nu!

Ainda conforme as informações repassadas pelas equipes de resgate, a vítima foi retirada da água e precisou passar por uma estabilização dos sinais vitais. Após os procedimentos, o adolescente foi transportado de helicóptero até o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Não há informações se a vítima estaria acompanhada de familiares ou amigos no Balneário Junara. Nem como o afogamento pode ter ocorrido.

Web Stories

Saúde mental Como acabar com o estresse no trabalho Além da Ilusão Davi apresenta Romana a Isadora Pantanal Juma sofre com a morte da mãe Novidades! Filmes e séries que chegam à Netflix na semana santa