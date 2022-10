Depois de ter o júri popular adiado, a Justiça de Pontal do Paraná, no Litoral do Paraná, suspendeu o julgamento do caso da youtuber Isabelly Cristine Domingos dos Santos, morta em 2018. A decisão da juíza Cristiane Dias Bonfim Godinho é que não há possibilidade de que os jurados julguem o caso com 100% de isenção.

O julgamento de Everton Vargas era para ter ocorrido na segunda-feira, dia 24 de outubro, mas a defesa pediu a dissolução do corpo de jurados. Além disso, o advogado Claudio Dalledone Junior, que representa o réu, pediu a mudança do local de julgamento, ou seja, existe a possibilidade de um novo julgamento ocorrer em outra cidade.

“A juíza de Pontal do Sul, atendendo ao pedido da defesa, informou ao tribunal que o conselho de sentença e os jurados, de Pontal, não têm condições de decidir sobre o caso da youtuber com isenção de ânimo. Ela suspendeu o processo para que isso seja decidido pelo tribunal”, disse Dalledone Junior.

Em nota, a equipe de advogados que representa a família de Isabelly, relatou que o momento é de espera e que aguarda punição ao réu. “A expectativa é que o julgamento aconteça onde e quando for, e que a resposta punitiva venha ao réu”, informou o escritório Elias Mattar Assad e Advogados Associados.

Relembre o caso

A jovem Isabelly tinha 14 anos quando foi baleada na cabeça. Ela voltava de um de seus trabalhos no Litoral do Paraná, quando foi atingida por um tiro. No boletim de ocorrência, que foi registrado logo após o fato, informou que um desentendimento no trânsito teria sido o motivo dos disparos. A confusão aconteceu na PR-412 e os atiradores estariam num Citroën Xsara Picasso.

Segundo a polícia, Isabelly estava no banco de trás do carro, junto com a mãe. Na parte da frente estavam seu pai e Hebert Luiz de Félix, amigo do pai que dirigia o veículo. Em depoimento à Polícia Civil, Félix disse que foi fechado por um carro pouco antes do crime.

Com a adolescente ferida, a família seguiu até um ponto no balneário de Ipanema, onde encontrou uma viatura da PM e pediu socorro. Isabelly foi levada ao Pronto Socorro, em Pontal do Paraná e depois encaminhada ao Hospital Regional do Litoral, que fica em Paranaguá, onde os médicos constataram a morte cerebral.

No primeiro momento, os irmãos Cleverson Vargas e Éverton Vargas foram presos. No entanto, Cleverson após cumprir 10 meses de detenção, foi liberado pela Justiça e vai responder por embriaguez ao volante. Já Everton segue em prisão domiciliar em Curitiba enquanto aguarda o julgamento.